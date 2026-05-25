Россияне повредили историческое здание МЦКИ в центре Киева

Ночью 24 мая российская армия массированно обстреляла Киев. В результате атаки повреждены многие культурные памятники, в частности историческое здание МЦКИ (бывший Октябрьский Дворец).

Здание получило значительные повреждения в результате взрывной волны. Об этом сообщила арт-директор Atlas Festival Татьяна Могила на своей странице в инстаграме.

В результате атаки повреждена крыша с последующим возгоранием, фасад, окна и частично внутренние помещения. Сейчас в МЦКИ продолжаются ремонтно-уборочные работы. Работники расчищают здание от осколков стекла и разрушенных конструкций. Крышу временно накрыли брезентом, чтобы защитить помещение от дождя и дальнейших разрушений.

Строительные бригады будут работать посменно – и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить сооружение. К счастью, главный зал, где проходят концерты и культурные события, не претерпела существенных повреждений и уже 27 мая возобновит свою работу,

– рассказала Татьяна Могила.

События, которые должны были состояться в МЦКИ 24 – 26 мая, перенесут на ближайшее время. Скоро организаторы объявят новые даты.

Арт-директор Atlas Festival отметила, что фасад и внешний периметр требуют масштабных восстановительных работ. Команда будет благодарна международным институтам, партнерам, бизнесам, которые готовы присоединиться к восстановлению исторического здания.

Для нас чрезвычайно важно завершить первоочередные работы до начала отопительного сезона и сохранить эту историческую достопримечательность в центре Киева,

– подытожила она.

Поврежденный МЦКИ / Фото пресс-служба

В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время команда МЦКИ и культурное бюро "Форма" сосредоточатся на "обновлении и ремонте гримерных, туалетов, баров, входной зоны и других важных пространств комплекса, а также на усилении программы событий и формировании четкой концепции использования всего здания".

Также сейчас идет работа над обновлением бренда и визуальной айдентики МЦКИ. В команде отметили, что "пространство должно выглядеть и презентоваться в соответствии со своим масштабом и ролью в культурной жизни города". Кроме того, они готовят публичное голосование по новому названию локации, чтобы "окончательно отойти от советского наследия".

Какие еще культурные памятники подверглись повреждениям?

В Минкульте сообщили, что в результате атаки 24 мая повреждения получили ведущие культурные институты Киева: Национальный художественный музей Украины, Национальная филармония Украины, Национальная музыкальная академия Украины, Национальный центр "Украинский Дом", Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого, Киевская опера и Национальный музей "Чернобыль".

"Очень тяжелая ночь для Украины. Многочисленные российские ракеты и "Шахеды" на мирное население. Самая масштабная серия повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны РФ против Украины. Пока россияне получали награды на Каннском кинофестивале, их братья и сестры обстреливали украинских детей. Особенно цинично выглядела награда российским художникам и их попытка отбелить себя, перекладывая вину только на российского диктатора-президента", – сказала министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Напомним, гран-при 79-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева.