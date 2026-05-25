Споруда зазнала значних пошкоджень унаслідок вибухової хвилі. Про це повідомила артдиректорка Atlas Festival Тетяна Могила на своїй сторінці в інстаграмі.

Унаслідок атаки пошкоджено дах із подальшим займанням, фасад, вікна і частково внутрішні приміщення. Наразі в МЦКМ тривають ремонтно-прибиральні роботи. Працівники розчищають будівлю від уламків скла і зруйнованих конструкцій. Дах тимчасово накрили брезентом, щоб захистити приміщення від дощу та подальших руйнувань.

Будівельні бригади працюватимуть позмінно – і вдень, і вночі, щоб якомога швидше відновити споруду. На щастя, головна зала, де відбуваються концерти та культурні події, не зазнала суттєвих пошкоджень і вже 27 травня відновить свою роботу,

– розповіла Тетяна Могила.

Події, які мали відбутися в МЦКМ 24 – 26 травня, перенесуть на найближчий час. Скоро організатори оголосять нові дати.

Артдиректорка Atlas Festival зазначила, що фасад і зовнішній периметр потребують масштабних відновлювальних робіт. Команда буде вдячна міжнародним інституціям, партнерам, бізнесам, які готові долучитися до відновлення історичної будівлі.

Для нас надзвичайно важливо завершити першочергові роботи до початку опалювального сезону та зберегти цю історичну пам'ятку в центрі Києва,

– підсумувала вона.

Пошкоджений МЦКМ / Фото пресслужба

У пресслужбі повідомили, що найближчим часом команда МЦКМ та культурне бюро "Форма" зосередяться на "оновленні та ремонті гримерних, вбиралень, барів, вхідної зони та інших важливих просторів комплексу, а також на посиленні програми подій і формуванні чіткої концепції використання всієї будівлі".

Також зараз триває робота над оновленням бренду й візуальної айдентики МЦКМ. У команді наголосили, що "простір має виглядати та презентуватися відповідно до свого масштабу й ролі у культурному житті міста". Крім того, вони готують публічне голосування щодо нової назви локації, щоб "остаточно відійти від радянської спадщини".

Які ще культурні пам'ятки зазнали пошкоджень?

У Мінкульті повідомили, що внаслідок атаки 24 травня пошкоджень зазнали провідні культурні інституції Києва: Національний художній музей України, Національна філармонія України, Національна музична академія України, Національний центр "Український Дім", Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Київська опера та Національний музей "Чорнобиль".

"Дуже важка ніч для України. Численні російські ракети та "Шахеди" на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Особливо цинічно виглядала нагорода російським митцям та їхня спроба вибілити себе, перекладаючи провину лише на російського диктатора-президента", – сказала міністерка культури України Тетяна Бережна.

Нагадаємо, гран-прі 79-го Каннського кінофестивалю здобув фільм "Мінотавр" російського режисера Андрія Звягінцева.