Когда-то она разбирала гардероб Пэрис Хилтон, а теперь у нее миллиарды: чем удивляет Ким Кардашьян

Ким Кардашьян исполняется 46 лет. Она построила бизнес-империю, развивает бренд SKIMS, изучает право и помогает привлечь внимание к проблемам американской судебной системы.

Когда-то Ким Кардашьян помогала Пэрис Хилтон разбирать гардероб, а теперь сама руководит бизнесом, который оценивается в миллиарды долларов. Ее путь к славе начался с реалити-шоу, громкого скандала и голливудских вечеринок, но со временем она научилась превращать популярность в реальный капитал. Ким исполняется 46 лет. Сегодня она развивает модный бизнес, занимается правозащитной деятельностью и пробует свои силы в кино. 24 Канал рассказывает, как Кардашьян удалось выйти за рамки образа светской львицы.

От помощницы Пэрис Хилтон до звезды реалити-шоу

В начале 2000-х Ким входила в окружение Пэрис Хилтон и помогала знаменитостям приводить в порядок гардеробы и продавать ненужные вещи. Тогда мало кто мог предвидеть, что через несколько лет она сама станет одной из самых обсуждаемых женщин мира.

Ким Кардашьян раньше и сейчас / Коллаж 24 Канала

В 2007 году стартовало реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians", которое открыло публике личную жизнь ее семьи. В том же году громкий резонанс вызвало интимное видео Ким с Рэем Джеем. Скандал надолго повлиял на ее репутацию, однако Кардашьян не исчезла из медиапространства. Наоборот, она начала активно развивать собственный бренд.

SKIMS превратил популярность в миллиарды

Самым большим бизнес-успехом Ким стал бренд SKIMS, который она основала в 2019 году вместе с предпринимателем Йенсом Греде. Компания начинала с корректирующего белья, а впоследствии расширила ассортимент до домашней одежды, купальников и спортивных коллекций.

В ноябре 2025 года SKIMS привлек 225 миллионов долларов инвестиций, а его оценка достигла 5 миллиардов долларов. Forbes тогда оценивал личное состояние Кардашьян примерно в 1,9 миллиарда долларов.

В сентябре 2026 года бренд открыл флагманский магазин на лондонской Риджент-стрит – первый европейский флагман SKIMS. Это важный шаг в международном развитии компании: теперь она расширяет свое присутствие не только в интернете, но и в традиционной розничной торговле.

Взялась за дела, которые не решишь рекламной кампанией

Отдельное направление в жизни Ким – реформа уголовного правосудия в США. В 2018 году она помогла привлечь внимание к делу Элис Мари Джонсон, которая отбывала пожизненное заключение за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками. После вмешательства Кардашьян и последующего смягчения приговора Джонсон в 2020 году получила президентское помилование.

Ким также начала изучать право. В 2021 году она сдала "baby bar" – экзамен для участников альтернативной юридической программы в Калифорнии. Это еще не сделало ее адвокатом, однако показало, что она готова уделять время сфере за пределами моды и развлечений.

Четверо детей, пять нянь и новые карьерные планы

Кардашьян воспитывает четверых детей от брака с Канье Уэстом. В октябре 2026 года она рассказала о пяти нянях, которые помогают ей ухаживать за детьми, при этом подчеркнув важность совместных семейных ужинов и собственного участия в их жизни.

Параллельно Ким продолжает актерскую карьеру. Она снимается в юридической драме All's Fair, второй сезон которой выходит в ноябре 2026 года. Так, Кардашьян развивает направление, в котором ее оценивают уже не только как телезвезду или предпринимательницу.

Ким Кардашьян – не единственная знаменитость, чья история и происхождение могут удивить поклонников. Рассказываем о звездах, которые покорили весь мир, но мало кто знает об их украинских корнях.