5 декабря, 10:22
69-летняя звезда "Секс в большом городе" Ким Кэтролл в четвертый раз вышла замуж
Основні тези
- Ким Кэтролл и Рассел Томас поженились 4 декабря в Лондоне, на церемонии присутствовали только 12 человек.
- Это четвертый брак Ким Кэтролл, которая ранее была замужем трижды и имела долговременные отношения с Аланом Уайзом.
Американская актриса Ким Кэтролл, которая получила известность благодаря роли Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе", вышла замуж. Она обручилась со звукорежиссером Расселом Томасом.
Свадьба пары состоялась тайно, лишь сейчас появились подробности о праздновании. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.
69-летняя Ким вышла замуж за 55-летнего Рассела 4 декабря в Лондоне. Свадебная церемония состоялась в Старой ратуше Челси. Кэтролл и Томас отметили этот день в кругу самых близких. На празднике присутствовали всего 12 человек.
Фото со свадьбы People эксклюзивно опубликовало на своей странице в инстаграме.
Что известно о личной жизни Ким Кэтролл?
- Это уже четвертый брак актрисы. Впервые она вышла замуж в 1977 году. Ее мужем тогда стал Ларри Дэвис, однако пара развелась через 2 года.
- С 1982 до 1989 года Ким Кэтролл состояла в браке с Андре Лайсоном.
- Третий муж знаменитости – Марк Левинсон. Они обручились в 1998, но через 6 лет развелись.
- Также у актрисы были долговременные отношения с канадским шеф-поваром Аланом Вайзом. Пара даже планировала свадьбу, но в 2009 году стало известно, что они разошлись.
- С Расселом Томасом Ким Кэтролл познакомилась в 2016 году. Они тогда подписались друг на друга в соцсетях, после чего мужчина написал актрисе. Впоследствии Рассел приехал к Ким в Ванкувер, и между ними завязались отношения.