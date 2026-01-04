Дважды женился: что известно о личной жизни Кирилла Буданова, который стал главой ОП

Кирилл Буданов принял предложение Владимира Зеленского стать главой Офиса Президента, поэтому уже совсем скоро генерала будут называть экс-главой ГУР. О жизни разведчика известно не так много, ведь в доступных источниках нет подробной информации. Все, что удается узнать, это из собственных слов боевого генерала.

Многие факты о жизни нового главы ОП остаются тайной, однако в открытых источниках таки удалось узнать некоторую информацию, пишет 24 Канал.

Избранницы Кирилла Буданова – кто они?

О первой жене разведчика не известно почти ничего. С ней он женился в 2009 году. Тогда его карьера начала стремительно развиваться, однако содержать молодую семью было довольно сложно. Через некоторое время супруги развелись. Когда именно это произошло – неизвестно.

Со второй женой Марианной Кирилл женился в 2013 году. Женщина поддерживает любимого на протяжении всей военной карьеры.

Известно, что Марианна – по специальности психолог. С 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале. Ранее она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Когда началась большая война, Марианна даже не думала о том, чтобы уехать из Киева. Она осталась рядом с мужем.

Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но если ему нужна моя помощь или совет по какому-то вопросу, я всегда стараюсь ему помочь. Бывает, что одна из первых узнаю об успешном выполнении задания, но только после его завершения,

– рассказывала Марианна о Буданове.

С тех пор пара 24/7 вместе. Как признался сам глава ГУР, женщина живет с ним в одном кабинете.

Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете,

– рассказал он.

По словам Марианны, она привыкла к тому, что мужа длительное время могло не быть рядом, особенно во времена АТО. Это помогло ей научиться контролировать собственные эмоции и привыкнуть к ситуации.

Романтические моменты в жизни супругов

Когда началась война, то Буданов должен был поздравить любимую с днем рождения. Тогда достать цветы или любой другой подарок было довольно сложно и не ко времени, поэтому разведчик подошел к заданию довольно оригинально. Собственноручно сделал открытку из стикеров в форме цветка, "как в первом классе". Буданов вспоминает: может, цветы тогда и продавали, но как-то было не до них. Но как говорит Марианна, вечером она таки получила букет любимых тюльпанов.

Но стоит добавить, что глава ГУР не считает себя романтичным.

Интересно и то, что даже в военный период пара находит время на романтические мелочи. Как рассказывала жена главы ГУР, они пишут друг другу записки с пожеланиями на день.

Отравление жены Буданова

Не секрет и то, что на Кирилла и Марианну было несколько попыток покушения.

В моменты, когда тебя пытаются убить, похитить, взорвать авто или вырезать двери в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе,

– рассказала женщина.

В таких ситуациях супруги научились поддерживать друг друга. Они стараются жить в моменте и ценить всех и все. А свою поддержку выражают в объятиях.

Но самый громкий резонанс случился с отравлением женщины. Инцидент произошел 28 ноября 2023 года. Тогда она и еще несколько сотрудников ГУР МО пострадали из-за отравления.

Когда новость появилась в прессе, то Марианна на тот момент завершила курс лечения. В ГУР МО отметили, что женщину попытались отравить ртутью и мышьяком.

Сегодня жена Буданова чувствует себя хорошо.

Теперь в жизни супругов начнется новый этап, ведь Кирилл Буданов довольно сильно меняет вектор профессиональной деятельности.

Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства,

– подчеркнул генерал.

Пока неизвестно, будет ли жить Марианна с мужем в новом кабинете, и, вероятно, пара уже готовится к изменениям.

Кроме того, Кирилл Буданов сегодня, 4 января, отмечает день рождения. Разведчику исполнилось 40 лет.