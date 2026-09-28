Кирилл Буданов вызвал ажиотаж в сети: бывший глава ГУР поразил нежностью по отношению к своей жене

Увидеть бывшего главу ГУР Кирилла Буданова вместе с женой Марианной на публике удается не так уж часто. А застать всегда сдержанного Буданова в такой романтический и трогательный момент – настоящая редкость, которая покорила сеть.

В сети активно распространяются и обсуждаются кадры, на которых глава Офиса президента Кирилл Буданов вместе со своей возлюбленной Марианной посетил торжественную церемонию вручения премии "Золотые руки" в Киеве. Обычно сдержанный в проявлении эмоций и строгий Буданов на этот раз полностью отдался эмоциям. На протяжении всего вечера он практически не выпускал руку своей жены.

В зрительном зале Кирилл трогательно переплет пальцы с пальцами Марианны и нежно поглаживал ее ладонь. Видео с этим уютным и романтичным жестом мгновенно покорило соцсети.

Буданов с женой на публике: смотрите видео

История любви этой пары похожа на сюжет фильма. Они официально поженились еще в 2013 году и с тех пор остаются надежной опорой друг для друга. С первых дней полномасштабной войны Марианна остается рядом с мужем чуть ли не круглосуточно. Пара прошла через сложные испытания, среди которых было даже покушение на жизнь Марианны.