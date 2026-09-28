У мережі активно ширяться та обговорюються кадри, на яких голова Офісу президента Кирило Буданов разом із коханою Маріанною відвідав урочисту премію "Золоті руки" у Києві. Зазвичай стриманий на емоції та суворий Буданов цього разу повністю віддався емоціям. Упродовж усього вечора він практично не випускав руку своєї дружини.

У глядацькій залі Кирило зворушливо переплів пальці з пальцями Маріанни та трепетно погладжував її долоню. Відео з цим затишним і романтичним жестом миттєво підкорило соцмережі.

Буданов з дружиною на публіці: дивіться відео

Історія кохання цієї пари схожа на сюжет фільму. Вони офіційно побралися ще у 2013 році й з того часу лишаються надійною опорою один для одного. З перших днів повномасштабної війни Маріанна залишається поруч із чоловіком ледь не цілодобово. Пара пройшла крізь складні випробування, серед яких навіть був замах на життя Маріанни.