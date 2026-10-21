Прикрыл собой побратима: на фронте погиб 35-летний блогер Кирюша Акуратный

На фронте погиб украинский блогер и военнослужащий Кирилл Солошенко, известный как Кирюша Акуратный. Жизнь 35-летнего защитника оборвалась 15 октября. Его друг сообщил о потере и объявил сбор средств в поддержку матери воина.

Об утрате сообщил в инстаграме его друг Богдан, известный под ником Bohdanelllo. По опубликованным им данным, жизнь защитника оборвалась 15 октября.

В прощальном посте Богдан вспомнил, сколько важных моментов они пережили вместе. Кирилл был рядом на днях рождения, рождественских праздниках и встречах Нового года. Друг назвал его душой компании и признался, что до сих пор не может поверить в его гибель.

Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Акуратный! Как же так…

– написал Богдан.

Богдан и Кирилл / скриншот из инстаграма

По сообщениям СМИ, Солошенко погиб, прикрывая сослуживца от удара российского FPV-дрона. В приведенном прощальном посте друга подробностей этого эпизода нет.

У Кирилла осталась мама. Богдан объявил сбор средств, чтобы финансово поддержать ее после потери сына. Он также сообщил, что прощание состоится в Киеве, где Солошенко провел большую часть жизни. Точное время и место пообещал объявить отдельно.

Кирюша Акуратный стал известен аудитории украинского YouTube в середине 2010-х. Он снимал развлекательный контент и появлялся в компании Саши Шапика, Андрея Мартыненко и Паши Бумчика. Впоследствии блогер присоединился к защите Украины.

YouTube Кирилла Солошенко / скриншот с YouTube



