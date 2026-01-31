"Мама Кевина" из "Один дома" умерла: что известно о последних часах актрисы

В возрасте 71 года не стало американской актрисы Кэтрин О'Хары, которая известна многим по роли мамы Кевина в фильме "Один дома". СМИ раскрыли детали о смерти знаменитости.

Об этом написало издание People.

К теме Не стало "мамы Кевина" из "Один дома": Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть Кэтрин О'Хары

Так, по данным журналистов, в 4:48 утра в Пожарный департамент Лос-Анджелеса поступил вызов в отношении женщины около 70 лет, которая жаловалась на проблемы с дыханием. Ее госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Медики боролись за жизнь актрисы, однако спасти её не смогли. Через несколько часов после госпитализации Кэтрин О'Хара умерла.

Для справки! Кроме того, что Кэтрин О'Хара получила известность благодаря роли мамы Кевина в первых двух частях "Один дома" (1990 и 1992), также она прославилась образом Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик". К тому же снималась в комедиях Кристофера Хэста "Лучший в шоу" и "Могучий ветер", а также в фильмах "Битлджус" и "Битлджус Битлджус Битлджус".

Что еще известно о смерти Кэтрин О'Хара?