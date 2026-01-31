Об этом написало издание People.
К теме Не стало "мамы Кевина" из "Один дома": Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть Кэтрин О'Хары
Так, по данным журналистов, в 4:48 утра в Пожарный департамент Лос-Анджелеса поступил вызов в отношении женщины около 70 лет, которая жаловалась на проблемы с дыханием. Ее госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.
Медики боролись за жизнь актрисы, однако спасти актрису не смогли. Через несколько часов после госпитализации Кэтрин О'Хара умерла.
Что еще известно о смерти Кэтрин О'Хара?
- Аактриса отошла в мир иной 30 января.
- Представитель знаменитости подтвердил изданию PEOPLE, что Кэтрин О'Хара умерла после кратковременной болезни.
- В то же время точный диагноз ее близкие пока не разглашают.
- У актрисы остались муж – художник-постановщик Бо Уэлч, а также сыновья Мэттью и Люк.