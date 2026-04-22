Во вторник, 21 апреля, королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. Поэтому в этот день монаршая семья почтила ее память, пишет Vogue.

На прием в Букингемском дворце Кейт Миддлтон надела лавандовое платье А-силуэта с круглым вырезом и свободной юбкой от Emilia Wickstead. Hello! пишет, что принцесса Уэльская редко одевается в наряды фиолетовых оттенков – последний раз она делала такой выбор еще на Уимблдоне в 2024 году.

Важной деталью образа стали аксессуары. По случаю важного события Кейт Миддлтон украсила шею трехниточным жемчужным ожерельем, которое ранее принадлежало Елизавете II. Считается, что это – вечная классика.

Также принцесса дополнила аутфит серьгами с жемчужинами Bahrain Pearl Drop, что тоже принадлежали королеве. Елизавета II носила эти украшения на многих мероприятиях и событиях. Образ Кэтрин завершили классические туфли на каблуке Ralph Lauren.



Кейт Миддлтон на церемонии

Как почтили память Елизаветы II?