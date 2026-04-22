Во вторник, 21 апреля, королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. Поэтому в этот день монаршая семья почтила ее память, пишет Vogue.
На прием в Букингемском дворце Кейт Миддлтон надела лавандовое платье А-силуэта с круглым вырезом и свободной юбкой от Emilia Wickstead. Hello! пишет, что принцесса Уэльская редко одевается в наряды фиолетовых оттенков – последний раз она делала такой выбор еще на Уимблдоне в 2024 году.
Важной деталью образа стали аксессуары. По случаю важного события Кейт Миддлтон украсила шею трехниточным жемчужным ожерельем, которое ранее принадлежало Елизавете II. Считается, что это – вечная классика.
Также принцесса дополнила аутфит серьгами с жемчужинами Bahrain Pearl Drop, что тоже принадлежали королеве. Елизавета II носила эти украшения на многих мероприятиях и событиях. Образ Кэтрин завершили классические туфли на каблуке Ralph Lauren.
Кейт Миддлтон на церемонии
Как почтили память Елизаветы II?
- Король Чарльз III записал видеообращение, в котором высказался о матери-королеве. В ролике показали много кадров с Елизаветой II. Монарх рассказал об изменениях, через которые прошла королева, и трогательно обратился к ней лично.
- Принц и принцесса Уэльские в своих соцсетях поделились подборкой архивных фотографий королевы.
- Также накануне важной даты Чарльз III и королева Камилла посетили новую выставку, которую посвятили королеве. В Букингемском дворце представили 300 вещей из гардероба королевы.