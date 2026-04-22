У вівторок, 21 квітня, королеві Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. Тож у цей день монарша сім'я вшанувала її пам'ять, пише Vogue.
На прийом у Букінгемському палаці Кейт Міддлтон одягнула лавандову сукню А-силуету з круглим вирізом та вільною спідницею від Emilia Wickstead. Hello! пише, що принцеса Уельська рідко одягається у вбрання фіолетових відтінків – востаннє вона робила такий вибір ще на Вімблдоні у 2024 році.
Важливою деталлю образу стали аксесуари. З нагоди важливої події Кейт Міддлтон прикрасила шию тринитковим перловим намистом, яке раніше належало Єлизаветі ІІ. Вважається, що це – вічна класика.
Також принцеса доповнила аутфіт сережками з перлинами Bahrain Pearl Drop, що теж належали королеві. Єлизавета II носила ці прикраси на багатьох заходах і подіях. Образ Кетрін завершили класичні туфлі на підборах Ralph Lauren.
Кейт Міддлтон на церемонії / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Як вшанували пам'ять Єлизавети II?
- Король Чарльз III записав відеозвернення, в якому висловився про матір-королеву. У ролику показали багато кадрів з Єлизаветою II. Монарх розповів про зміни, через які пройшла королева, та зворушливо звернувся до неї особисто.
- Принц і принцеса Уельські у своїх соцмережах поділилися добіркою архівних фотографій королеви.
- Також апередодні важливої дати Чарльз III й королева Камілла відвідали нову виставку, яку присвятили королеві. У Букінгемському палаці представили 300 речей з гардероба королеви.