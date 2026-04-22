У вівторок, 21 квітня, королеві Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. Тож у цей день монарша сім'я вшанувала її пам'ять, пише Vogue.

На прийом у Букінгемському палаці Кейт Міддлтон одягнула лавандову сукню А-силуету з круглим вирізом та вільною спідницею від Emilia Wickstead. Hello! пише, що принцеса Уельська рідко одягається у вбрання фіолетових відтінків – востаннє вона робила такий вибір ще на Вімблдоні у 2024 році.

Важливою деталлю образу стали аксесуари. З нагоди важливої події Кейт Міддлтон прикрасила шию тринитковим перловим намистом, яке раніше належало Єлизаветі ІІ. Вважається, що це – вічна класика.

Також принцеса доповнила аутфіт сережками з перлинами Bahrain Pearl Drop, що теж належали королеві. Єлизавета II носила ці прикраси на багатьох заходах і подіях. Образ Кетрін завершили класичні туфлі на підборах Ralph Lauren.



Кейт Міддлтон на церемонії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як вшанували пам'ять Єлизавети II?