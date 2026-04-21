Кейт Міддлтон та принц Вільям присвятили допис покійній королеві Великої Британії в інстаграмі.

На першому архівному чорно-білому фото Єлизавета II зовсім молода. Як пише People, його зробив британський фотограф Сесіл Бітон у лютому 1946 року за кілька місяців до її 20-річчя.

Єлизавета II за кілька місяців до 20-річчя / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

На фотографії, зробленій у травні 2019 року на виставці квітів RHS Chelsea Flower Show, королева зображена разом зі своїм онуком – принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.

Королева Єлизавета II, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

На наступній світлині Вільям позує зі своєю бабусею на балконі Букінгемського палацу у червні 2003 року на військовій церемонії Trooping the Colour, яку проводить британська армія з нагоди офіційного дня народження монарха.

Принц Вільям і королева Єлизавета II / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Кейт Міддлтон і принц Вільям також показали фото, на якому королева Єлизавета II позує з їхніми трьома дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї на балконі палацу.

Королева Єлизавета II з Кейт Міддлтон та онуками / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

На останньому знімку королева позує у Білій вітальні Букінгемського палацу з трьома наступними поколіннями королівських спадкоємців – Чарльзом, Вільямом і Джорджем. Їх сфотографував Рональд Маккенні влітку 2015 року.

Королева Єлизавета II з сином, онуком та правнуком / Фото Букінгемський палац

