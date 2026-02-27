Этот этап меня ждет, – KOLA впервые заговорила о пополнении в семье

Украинская певица KOLA уже более 2 лет находится в браке. Артистка призналась, задумывается ли о рождении ребенка.

KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) впервые заговорила на тему материнства в программе "Утро в большом городе". Звезда поделилась мыслями на эту тему.

Смотрите также Елена Мозговая показала подросшую дочь и поздравила ее с 11-летием

Как рассказала KOLA, она уже обсуждала тему пополнения в семье вместе с мужем. Сейчас пара не делала конкретных решений, но супруги готовы к этому этапу.

Я мечтаю о ребенке, о материальном не мечтаю. Мне бы очень хотелось. Чувствую, что это уже этап, который меня ждет,

– призналась певица.

Отметим, во вторую годовщину брака KOLA впервые опубликовала фото со свадьбы на своей странице в инстаграме. Певица призналась, что хочет отпраздновать событие после завершения войны.

Что известно о личной жизни KOLA?

Певица KOLA познакомилась с будущим мужем летом 2022 года во время благотворительного концерта. Впоследствии у них возникли отношения. В 2023 году пара обручилась. Свадьба состоялась в том же году летом. Певица вышла замуж в Праге.

Об избраннике артистки немного информации, ведь KOLA редко говорит о личном и сохраняет приватность мужчины. Однако известно, что его зовут Вячеслав, он на 13 лет старше певицы. Мужчина занимается медициной и проживает в Израиле.