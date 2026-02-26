Соответствующее сообщение Мозговая опубликовала в инстаграме. Она также показала фото подросшей дочери.

На фотографии Соломия позирует в красном платье в клетку с короткими рукавами. Образ девочки дополняет большой бант в красно-белую полоску. Дочь Мозговой и Аксельрода также носит очки.

Каждое мгновение рядом – счастье! Свет, любовь, гармония, мир, вдохновение – это все в тебе. Ты – Вселенная. Сияй, свети, твори, люби. С днем рождения, прекрасная принцесса,

– говорится в заметке.

Дочь Мозговой и Аксельрода / Фото из инстаграма продюсера

В комментариях под заметкой украинцы присоединяются к поздравлениям и пишут 11-летней Соломии приятные пожелания.

"Поздравляем красавицу и счастливых родителей".

"Поздравляю с днем рождения вашей красавицы, Соломии! Сияйте".

"Поздравляю солнечную девочку Соломию! Пусть везет в жизни!"

Люди поздравляют дочь Мозговой с 11-летием / Скриншот из инстаграма продюсера

Что известно о личной жизни Елены Мозговой?