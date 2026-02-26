Відповідний допис Мозгова опублікувала в інстаграмі. Вона також показала фото підрослої доньки.

На фотографії Соломія позує в червоній сукні в клітинку з короткими рукавами. Образ дівчинки доповнює великий бант у червоно-білу смужку. Донька Мозгової та Аксельрода також носить окуляри.

Кожна мить поруч – щастя! Світло, любов, гармонія, мир, натхнення – це все в тобі. Ти – Всесвіт. Сяй, світи, твори, люби. З днем народження, прекрасна принцесо,
– йдеться у дописі.

Донька Олени МозговоїДонька Мозгової та Аксельрода / Фото з інстаграму продюсерки

У коментарях під дописом українці приєднуються до привітань і пишуть 11-річній Соломії приємні побажання.

  • "Вітаємо красуню і щасливих батьків".
  • "Вітаю з днем народження вашої красуні, Соломії! Сяйте".
  • "Вітаю сонячну дівчинку Соломію! Нехай щастить у житті!"

Коментарі під дописом МозговоїЛюди вітають доньку Мозгової з 11-річчям / Скриншот з інстаграму продюсерки

Що відомо про особисте життя Олени Мозгової?

  • Перший чоловік Олени Мозгової – хокеїст Валентин Олецький. Закохані одружились, коли дівчині було 18 років, проте через пів року розлучились.

  • Пізніше в продюсерки зав'язалися стосунки з чоловіком, якого звати Дмитро. У них народилася донька Зоя.

  • Доньку Євгенію Мозгова народила від співака Олександра Пономарьова. Вони познайомилися на фестивалі імені Володимира Івасюка, який організовував батько Олени – співак і композитор Микола Мозговий. Закохані були разом близько 10 років, однак так і не уклали офіційний шлюб.

  • У 2015 році Мозгова вийшла заміж за Девіда Аксельрода. Тоді продюсерка вже була вагітна. 26 лютого того ж року Олена народила доньку Соломію.