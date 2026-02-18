Зіркові батьки привітали сина з 9-річчям, пише 24 Канал. Також вони показали фотографії з Іваном.

На своїй сторінці в інстаграмі Юрій Горбунов опублікував серію фото зі старшим сином. Можна побачити, як протягом 9 років змінювався Іван. Телеведучий зворушливо звернувся до хлопчика.

З днем народження, наш солодкий хлопчик! Наш Івасик. Таткова гордість і надія. 9 років. Ти знаєш, я тебе все життя чекав. І це правда. Безмежно тебе люблю. Рости здоровий, щасливий в мирній Україні,

– написав Горбунов.

Горбунов і Осадча з сином Іваном / Фото з інстаграму телеведучого

Катерина Осадча також присвятила сину допис в інстаграмі та поділилась сімейними фотографіями.

Нашому Івасику сьогодні 9! Ніби вчора народився, а вже 9. Наш хлопчику дорослий, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе, наш Івасику, і завжди поруч,

– звернулась Осадча до сина.

Горбунов і Осадча з сином Іваном / Фото з інстаграму ведучої

Що відомо про сім'ю Осадчої та Горбунова?