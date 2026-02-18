Зіркові батьки привітали сина з 9-річчям, пише 24 Канал. Також вони показали фотографії з Іваном.
На своїй сторінці в інстаграмі Юрій Горбунов опублікував серію фото зі старшим сином. Можна побачити, як протягом 9 років змінювався Іван. Телеведучий зворушливо звернувся до хлопчика.
З днем народження, наш солодкий хлопчик! Наш Івасик. Таткова гордість і надія. 9 років. Ти знаєш, я тебе все життя чекав. І це правда. Безмежно тебе люблю. Рости здоровий, щасливий в мирній Україні,
– написав Горбунов.
Горбунов і Осадча з сином Іваном / Фото з інстаграму телеведучого
Катерина Осадча також присвятила сину допис в інстаграмі та поділилась сімейними фотографіями.
Нашому Івасику сьогодні 9! Ніби вчора народився, а вже 9. Наш хлопчику дорослий, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе, наш Івасику, і завжди поруч,
– звернулась Осадча до сина.
Горбунов і Осадча з сином Іваном / Фото з інстаграму ведучої
Що відомо про сім'ю Осадчої та Горбунова?
Чутки про роман Катерини Осадчої та Юрія Горбунова почали ширитись мережею ще у 2015 році. Довгий час пара приховувала свої стосунки, закохані розповіли, що разом лише у 2017 році.
Осадча і Горбунов одружились на початку 2017 року, а в лютому Катерина народила сина Івана. У серпні 2021 року на світ з'явився другий син подружжя – Данило.
Зазначимо, що раніше Горбунов перебував у шлюбі з артисткою балету Людмилою. А Осадча з 2001 до 2004 року була одружена з депутатом Олегом Поліщуком, від якого у 2002 році народила сина Іллю.