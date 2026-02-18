Звездные родители поздравили сына с 9-летием, пишет 24 Канал. Также они показали фотографии с Иваном.

На своей странице в инстаграме Юрий Горбунов опубликовал серию фото со старшим сыном. Можно увидеть, как в течение 9 лет менялся Иван. Телеведущий трогательно обратился к мальчику.

С днем рождения, наш сладкий мальчик! Наш Ивасик. Папина гордость и надежда. 9 лет. Ты знаешь, я тебя всю жизнь ждал. И это правда. Бесконечно тебя люблю. Расти здоровый, счастливый в мирной Украине,

– написал Горбунов.

Горбунов и Осадчая с сыном Иваном / Фото из инстаграма телеведущего

Екатерина Осадчая также посвятила сыну сообщение в инстаграме и поделилась семейными фотографиями.

Нашему Ивасику сегодня 9! Будто вчера родился, а уже 9. Наш мальчик взрослый, будь счастливым, а все остальное выучим и сделаем вместе! Любим тебя, наш Ивасик, и всегда рядом,

– обратилась Осадчая к сыну.

Горбунов и Осадчая с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущей

Что известно о семье Осадчей и Горбунова?