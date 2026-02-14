24 Канал поделится деталями, как знаменитости нашли свою родственную душу сквозь годы поисков.

Не пропустите Ко Дню влюбленных: вдова ADAM выпустила последнюю песню, которую написал певец

Истории любви украинских звезд

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Пару связал проект "Танцы со звездами". Еще с первого эфира некоторые зрители "женили" эту пару, однако на тот момент между ними искры еще не было. Кроме того, на момент участия в проекте оба из пары были в отношениях.

В результате Лилия и Андрей заняли второе место и вдруг они почувствовали, что не равнодушны друг к другу. Их отношения начали развиваться в бешеном темпе. В конце 2011 года пара поженилась. Церемония росписи должна была быть скромной и без лишних глаз, однако близкое окружение проговорилось журналистам, поэтому новость о грандиозном событии шоубизнеса быстро разлетелась громкими заголовками и первыми полосами.

За время супружеской жизни родилось трое детей: 2012 – дочь Диана, 2018 – дочь Полина и 2024 – дочь Аделина.

Андрей Дикий и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

Вторая жена лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ давно работает их пиарщицей. В 2024 году появились первые слухи о романе фронтмена с девушкой. В последующие месяцы в соцсетях начали появляться нежные и романтические фото пары, однако оба молчали. Но 9 мая 2024 года Юлиана опубликовала поздравления с днем рождения в соцсетях и призналась певцу в любви.

В начале июля 2025 года певец сделал предложение любимой, а 1 января 2026 года стало известно, что пара официально поженилась.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / Фото из инстаграма

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Отношения между парой завязались благодаря проекту "Голос. Дети". Однако об этом не знал никто. Правда открылась тогда, когда Осадчая забеременела.

Все началось с того, что я подвозил Катю, потому что заканчивались съемки "Голоса. Дети". Подвозил Катю домой и вот так вот зашел на чаек,

– рассказывал Юрий в эфире "Сніданок з 1+1".

В начале 2017 года пара поженилась, а в феврале родился сын Иван. В 2021 году родился второй ребенок супругов – сын Даниил.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Екатерина стала для артиста четвертой женой. Она моложе своего избранника на 28 лет. Эти отношения артист скрывал примерно 4 года, на тот момент Павлик еще был в другом браке, поэтому Репяхова была в статусе любовницы.

Сначала он говорил, что любит жену: и ее любит, и меня любит. Что не уйдет, – рассказывала в программе "Звездный путь" Екатерина.

Еще с юных лет девушка была фанаткой артиста. Она была частой гостьей на его концертах и всегда дарила букеты.

Когда Виктор признался жене, что уходит от нее, то разгорелись настоящие баталии. Больше всего угнетало публику то, что это все происходит тогда, когда сын певца борется с тяжелой болезнью, которая в конце концов привела к его смерти.

Свои отношения пара зарегистрировала в мае 2020 года, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Арсен стал для певицы вторым мужем. А познакомились они на проекте "Голос страны". Сначала у них были дружеские отношения, ведь у Мирзояна на тот момент была семья.

Но ради любви с Тоней он бросил жену и детей и женился на Матвиенко. Певица никогда не скрывала, что закрутила роман с женатым. Более того, ей даже не стыдно за это.

Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно? Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена,

– говорила исполнительница.

Поженились они в 2017 году, а тогда артистка родила мужу дочь. Интересно, что свадьбу праздновали дважды: в Таиланде и Днепре.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма певицы

Вот такими бывают истории любви – довольно непростыми, с вызовами, препятствиями и даже изменами. Но кажется, что ни один из них не жалеет о содеянном.