От так, 13 февраля на всех платформах вышел трек "Сильно Сильно", который Миша записал еще в мае 2025 года, однако не успел выпустить, говорилось в заявлении Норовой в соцсетях.

Не пропустите Финалистка "Холостяка-14" в очередной раз намекнула на отношения с известным певцом: романтическое фото

В новой песне Клименко воспел то, что всегда было главной темой его работы – любовь. Он вспомнил украинские города и подобрал слова, которые сразу хочется напевать.

Поэтому неудивительно, что жена Михаила выбрала именно эту дату, накануне Дня влюбленных.

ADAM – "Сильно Сильно": слушайте песню онлайн

В комментариях в ютубе люди оставили щемящие слова о музыканте, жизнь которого оборвалась из-за туберкулезного менингита.

"Это его последняя написанная песня, друзья К сожалению... но талантливо, как всегда".

"Очень не будет хватать таких песен, спасибо вам, Саша, что подарили нам эту последнюю жемчужину".

"Очень жаль, что новых песен не услышим. Спасибо за такую музыку".

"Так больно, что мы больше не услышим голоса Михаила. Такие художники – одни на сотни миллионов. Спасибо Саше за возможность еще раз почувствовать безграничный талант Михаила в этой песне".

"Очень ждала этот трек! Шикарно, стильно, мелодично мелодично!!! Саша, нужен концерт с вашими песнями ...очень буду ждать".

Комментарии публики на последнюю песню ADAM / Скриншоты из-под видео

Напомним, что на днях объявили номинантов на премию YUNA. ADAM&SASHA NOROVA с песней "Ау ау" номинированы в категории "лучший дуэт/коллаборация".

Что известно о смерти Михаила Клименко?