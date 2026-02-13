От так, 13 февраля на всех платформах вышел трек "Сильно Сильно", который Миша записал еще в мае 2025 года, однако не успел выпустить, говорилось в заявлении Норовой в соцсетях.
В новой песне Клименко воспел то, что всегда было главной темой его работы – любовь. Он вспомнил украинские города и подобрал слова, которые сразу хочется напевать.
Поэтому неудивительно, что жена Михаила выбрала именно эту дату, накануне Дня влюбленных.
ADAM – "Сильно Сильно": слушайте песню онлайн
В комментариях в ютубе люди оставили щемящие слова о музыканте, жизнь которого оборвалась из-за туберкулезного менингита.
- "Это его последняя написанная песня, друзья К сожалению... но талантливо, как всегда".
- "Очень не будет хватать таких песен, спасибо вам, Саша, что подарили нам эту последнюю жемчужину".
- "Очень жаль, что новых песен не услышим. Спасибо за такую музыку".
- "Так больно, что мы больше не услышим голоса Михаила. Такие художники – одни на сотни миллионов. Спасибо Саше за возможность еще раз почувствовать безграничный талант Михаила в этой песне".
- "Очень ждала этот трек! Шикарно, стильно, мелодично мелодично!!! Саша, нужен концерт с вашими песнями ...очень буду ждать".
Напомним, что на днях объявили номинантов на премию YUNA. ADAM&SASHA NOROVA с песней "Ау ау" номинированы в категории "лучший дуэт/коллаборация".
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Артист умер 7 декабря 2025 года. Несколько месяцев он боролся с туберкулезным менингитом. Известно, что болезнь развилась на фоне употребления препаратов от проблем со спиной.
- Клименко попал в реанимацию, а затем впал в кому, где провел около 3 недель.
- Простились с Михаилом 9 декабря. Похоронили фронтмена группы ADAM в селе Лубянка. У него остались жена и двое детей.