Від так, 13 лютого на всіх платформах вийшов трек "Сильно Сильно", який Міша записав ще у травні 2025 року, однак не встиг випустити, йшлося у заяві Норової у соцмережах.

Не пропустіть Фіналістка "Холостяка-14" укотре натякнула на стосунки з відомим співаком: романтичне фото

У новій пісні Клименко оспівав те, що завжди було головною темою його роботи – кохання. Він згадав українські міста й підібрав слова, які одразу хочеться наспівувати.

Тому не дивно, що дружина Михайла обрала саме цю дату, напередодні Дня закоханих.

ADAM – "Сильно Сильно": слухайте пісню онлайн

У коментарях в ютубі люди залишили щемливі слова про музиканта, життя якого обірвалось через туберкульозний менінгіт.

"Це його остання написана пісня, друзі На жаль... але талановито, як завжди".

"Дуже не вистачатиме таких пісень, дякую вам, Саша, що подарували нам цю останню перлину".

"Дуже шкода, що нових пісень не почуємо. Дякую за таку музику".

"Так боляче, що ми більше не почуємо голосу Михайла. Такі митці – одні на сотні мільйонів. Дякую Саші за можливість ще раз відчути безмежний талант Михайла в цій пісні".

"Дуже чекала на цей трек! Шикарно, стильно, мелодійно!! Саша, потрібен концерт з вашими піснями ...дуже чекатиму".

Коментарі публіки на останню пісню ADAM / Скриншоти з-під відео

Нагадаємо, що днями оголосили номінантів на премію YUNA. ADAM&SASHA NOROVA з піснею "Ау ау" номіновані у категорії "найкращий дует/колаборація".

Що відомо про смерть Михайла Клименка?