Половинкіна та Островський опублікували спільне романтичне фото в інстаграмі. Вони заінтригували підписом.

На фотографії Анастасія Половинкіна сидить на колінах у Віталія Островського. Вони обіймають одне одного та усміхаються. Під світлиною знаменитості написали: "Тепер офіційно", але подробицями не поділились.

Віталій Островський та Анастасія Половинкіна / Фото з інстаграму

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди вважають, що таким чином Анастасія та Віталій підтвердили стосунки:

"Дуже гарні! Будьте щасливі".

"Яка пара. Дуже гарні!"

"Котусики".

"Гідна жінка дістається тільки гідному чоловіку. Щастя вам".

"Ви реально схожі".

"Найкрасивіша пара".

Коментарі під дописом Половинкіної та Островського / Скриншоти з інстаграму

Що цьому передувало?