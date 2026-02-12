Половинкіна та Островський опублікували спільне романтичне фото в інстаграмі. Вони заінтригували підписом.
На фотографії Анастасія Половинкіна сидить на колінах у Віталія Островського. Вони обіймають одне одного та усміхаються. Під світлиною знаменитості написали: "Тепер офіційно", але подробицями не поділились.
Віталій Островський та Анастасія Половинкіна / Фото з інстаграму
Реакція мережі
У коментарях під дописом люди вважають, що таким чином Анастасія та Віталій підтвердили стосунки:
- "Дуже гарні! Будьте щасливі".
- "Яка пара. Дуже гарні!"
- "Котусики".
- "Гідна жінка дістається тільки гідному чоловіку. Щастя вам".
- "Ви реально схожі".
- "Найкрасивіша пара".
Коментарі під дописом Половинкіної та Островського / Скриншоти з інстаграму
Що цьому передувало?
Половинкіна та Островський публікують багато спільного контенту у соціальних мережах, тому й з'явились чутки про роман. Вони також відпочивали разом у Буковелі та Одесі.
Під час відпочинку у Карпатах Анастасію та Віталія навіть заскочили за поцілунком.
Увесь цей час фіналістка "Холостяка-14" не коментувала чутки про роман зі співаком. Вона розповідала, що познайомилась з Островським ще до проєкту, але не зізнавалась, які стосунки їх пов'язують: дружні чи романтичні.