Половинкина и Островский опубликовали совместное романтическое фото в инстаграме. Они заинтриговали подписью.
Кстати Финалистка "Холостяка-14" отреагировала на слухи о романе с известным певцом
На фотографии Анастасия Половинкина сидит на коленях у Виталия Островского. Они обнимают друг друга и улыбаются. Под фотографией знаменитости написали: "Теперь официально", но подробностями не поделились.
Виталий Островский и Анастасия Половинкина / Фото из инстаграма
Реакция сети
В комментариях под заметкой люди считают, что таким образом Анастасия и Виталий подтвердили отношения:
- "Очень красивые! Будьте счастливы".
- "Какая пара. Очень красивые!"
- "Котусики".
- "Достойная женщина достается только достойному мужчине. Счастья вам".
- "Вы реально похожи".
- "Самая красивая пара".
Комментарии под сообщением Половинкиной и Островского / Скриншоты из инстаграма
Что этому предшествовало?
Половинкина и Островский публикуют много общего контента в социальных сетях, поэтому и появились слухи о романе. Они также отдыхали вместе в Буковеле и Одессе.
Во время отдыха в Карпатах Анастасию и Виталия даже застали за поцелуем.
Все это время финалистка "Холостяка-14" не комментировала слухи о романе с певцом. Она рассказывала, что познакомилась с Островским еще до проекта, но не признавалась, какие отношения их связывают: дружеские или романтические.