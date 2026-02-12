Половинкина и Островский опубликовали совместное романтическое фото в инстаграме. Они заинтриговали подписью.

На фотографии Анастасия Половинкина сидит на коленях у Виталия Островского. Они обнимают друг друга и улыбаются. Под фотографией знаменитости написали: "Теперь официально", но подробностями не поделились.

Островский и ПоловинкинаВиталий Островский и Анастасия Половинкина / Фото из инстаграма

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди считают, что таким образом Анастасия и Виталий подтвердили отношения:

  • "Очень красивые! Будьте счастливы".
  • "Какая пара. Очень красивые!"
  • "Котусики".
  • "Достойная женщина достается только достойному мужчине. Счастья вам".
  • "Вы реально похожи".
  • "Самая красивая пара".

Комментарии под сообщением Половинкиной и Островского / Скриншоты из инстаграма

Что этому предшествовало?

  • Половинкина и Островский публикуют много общего контента в социальных сетях, поэтому и появились слухи о романе. Они также отдыхали вместе в Буковеле и Одессе.

  • Во время отдыха в Карпатах Анастасию и Виталия даже застали за поцелуем.

  • Все это время финалистка "Холостяка-14" не комментировала слухи о романе с певцом. Она рассказывала, что познакомилась с Островским еще до проекта, но не признавалась, какие отношения их связывают: дружеские или романтические.