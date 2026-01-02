Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads tanita_romano. Она опубликовала два фото с Анастасией Половинкиной: на первом девушка сидит рядом с Тарасом Цимбалюком, а на другом – целуется с Островским.

Кстати Цимбалюка застукали в Буковеле с финалисткой "Холостяка": победительница проекта отреагировала

Threads снова не может определиться, кто там с кем и где. А люди тем временем просто отдыхают. Ну встретились в Буковеле, где-то посидели – с кем не бывает. Три месяца на одном проекте тусили, не чужие же. Главное, чтобы все были счастливы,

– говорится в заметке Татьяны.

Половинина и Островский на днях отдыхали вместе в Буковеле. Сегодня же певец сообщил в сториз, что они отправляются в Одессу. Интересно, что Анастасия и Виталий уже некоторое время публикуют совместные видео.

Отметим, что Виталию Островскому долгое время приписывают роман с Мишель Андраде. Артисты публикуют совместный контент, а в начале февраля выпустили трек – "По-разному".

Мы иногда встречаемся раз в неделю, снять видео. Когда писали песню, то встречались,

– комментировал слухи Островский на Weekend Show на М1.

Анастасия Половинкина и Тарас Цимбалюк встретились в Буковеле