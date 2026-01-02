Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера Романа Крохина. Цимбалюка и Половинкину сфотографировали вместе в Буковеле.
Роман Крохин опубликовал фотографию, на которой Тарас Цимбалюк стоит рядом с Анастасией Половинкиной среди заснеженных Карпат. Интересно, что главный герой "Холостяка" распространил фотографию к себе в сториз.
Тарас Цимбалюк с финалисткой "Холостяка" / Скриншот из инстаграма Романа Крохина
Другое совместное фото Тараса и Анастасии показала в инстаграме его коллега Елена Светлицкая, которая поехала в Буковель вместе с Цимбалюком. Актер и финалистка проекта сидят за столом.
Цимбалюк с Половинкиной в Буковеле / Скриншот из инстаграма Светлицкой
Победительница 14 сезона "Холостяка", Надин Головчук, уже отреагировала на совместные фото Цимбалюка с Половинкиной. Модель поделилась видео из бани, отметила их и передала "привет из Гуцульщины".
Лечу к вам,
– добавила Головчук.
Головчук обратилась к Цимбалюку и Половинкиной / видео из инстаграма девушки
Отметим! Ранее Тарас Цимбалюк нежно обратился к Половинкиной. Под сообщением, где она высказалась о выборе актера, он написал: "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".
Заявления Надин Головчук после финала "Холостяка"
Напомним, что в финале "Холостяка" Цимбалюк вручил Надин кольцо из белого золота с дорожкой бриллиантов из коллекции The Diamond Lines от ювелирного дома SOVA. Оно стоит 154 990 гривен.
После победы Головчук написала: "Спасибо всем за поздравления! Благодаря вам и вашим добрым словам я держусь и не реагирую на зло и негатив. Это был прекрасный период, и самое главное то, что у меня получилось влюбиться и прокайфить наши совместные моменты. Хотя и на финале я была очень истощена и уставшая".
Позже модель пожаловалась на монтаж проекта. Надин также заявила, что ей есть много чего рассказать, но пока нужно "собрать все мысли в кучу".