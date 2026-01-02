Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера Романа Крохина. Цимбалюка и Половинкину сфотографировали вместе в Буковеле.

Роман Крохин опубликовал фотографию, на которой Тарас Цимбалюк стоит рядом с Анастасией Половинкиной среди заснеженных Карпат. Интересно, что главный герой "Холостяка" распространил фотографию к себе в сториз.

Тарас Цимбалюк с финалисткой "Холостяка" / Скриншот из инстаграма Романа Крохина

Другое совместное фото Тараса и Анастасии показала в инстаграме его коллега Елена Светлицкая, которая поехала в Буковель вместе с Цимбалюком. Актер и финалистка проекта сидят за столом.

Цимбалюк с Половинкиной в Буковеле / Скриншот из инстаграма Светлицкой

Победительница 14 сезона "Холостяка", Надин Головчук, уже отреагировала на совместные фото Цимбалюка с Половинкиной. Модель поделилась видео из бани, отметила их и передала "привет из Гуцульщины".

Лечу к вам,

– добавила Головчук.

Головчук обратилась к Цимбалюку и Половинкиной / видео из инстаграма девушки

Отметим! Ранее Тарас Цимбалюк нежно обратился к Половинкиной. Под сообщением, где она высказалась о выборе актера, он написал: "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".

Заявления Надин Головчук после финала "Холостяка"