Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку продюсера Романа Крохіна. Цимбалюка і Половинкіну сфотографували разом у Буковелі.
Роман Крохін опублікував фотографію, на якій Тарас Цимбалюк стоїть поруч з Анастасією Половинкіною серед засніжених Карпат. Цікаво, що головний герой "Холостяка" поширив світлину до себе в сториз.
Тарас Цимбалюк з фіналісткою "Холостяка" / Скриншот з інстаграму Романа Крохіна
Інше спільне фото Тараса та Анастасії показала в інстаграмі його колега Олена Світлицька, яка поїхала у Буковель разом з Цимбалюком. Актор і фіналістка проєкту сидять за столом.
Цимбалюк з Половинкіною у Буковелі / Скриншот з інстаграму Світлицької
Переможниця 14 сезону "Холостяка", Надін Головчук, уже відреагувала на спільні фото Цимбалюка з Половинкіною. Модель поділилась відео з лазні, відмітила їх і передала "вітання з Гуцульщини".
Лечу до вас,
– додала Головчук.
Головчук звернулась до Цимбалюка і Половинкіної / відео з інстаграму дівчини
Зазначимо! Раніше Тарас Цимбалюк ніжно звернувся до Половинкіної. Під дописом, де вона висловилася про вибір актора, він написав: "Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш".
Заяви Надін Головчук після фіналу "Холостяка"
Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка" Цимбалюк вручив Надін каблучку з білого золота з доріжкою діамантів з колекції The Diamond Lines від ювелірного дому SOVA. Вона коштує 154 990 гривень.
Після перемоги Головчук написала: "Дякую всім за вітання! Завдяки вам та вашим добрим словам я тримаюсь та не реагую на зло та негатив. Це був прекрасний період, і найголовніше те, що у мене вийшло закохатись і прокайфити наші спільні моменти. Хоч і на фіналі я була дуже виснажена і втомлена".
Пізніше модель поскаржилась на монтаж проєкту. Надін також заявила, що їй є багато чого розказати, але поки потрібно "зібрати всі думки в купу".