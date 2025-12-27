Вона вперше її показала публіці. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Надін.

Для освідчення на проєкті Цимбалюк обрав каблучку з білого золота з доріжкою діамантів з колекції The Diamond Lines від ювелірного дому SOVA. Про це написали в інстаграм-сторінці "Холостяка".

Надін Головчук показала каблучку, яку їй подарував Тарас Цимбалюк / Скриншот з інстаграм-сторіс

На сайті бренду вказано, що вартість такої каблучки 154 990 гривень.

Каблучка, яку Тарас Цимбалюк подарував Надін Головчук у фіналі проєкту "Холостяк-14" / Скриншот з сайту SOVA

