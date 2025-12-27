Вона вперше її показала публіці. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Надін.
Для освідчення на проєкті Цимбалюк обрав каблучку з білого золота з доріжкою діамантів з колекції The Diamond Lines від ювелірного дому SOVA. Про це написали в інстаграм-сторінці "Холостяка".
Надін Головчук показала каблучку, яку їй подарував Тарас Цимбалюк / Скриншот з інстаграм-сторіс
На сайті бренду вказано, що вартість такої каблучки 154 990 гривень.
Каблучка, яку Тарас Цимбалюк подарував Надін Головчук у фіналі проєкту "Холостяк-14" / Скриншот з сайту SOVA
Що відомо про фінал "Холостяка-14"?
- Фінальний тиждень реаліті розпочався з трьох вирішальних побачень. Тарас Цимбалюк провів сніданок з Надін Головчук, обід з Іриною Пономаренко та вечерю з Анастасією Половинкіною.
- За результатами цих зустрічей у фінал пройшли Надін та Анастасія.
- Фінальні побачення проєкту влаштували у Львові, де кожна з дівчат провела цілий день з Тарасом.
- Після цього відбувся довгоочікуваний фінал "Холостяка-14".
- Тарас Цимбалюк сказав Надін: "Кохання – це стрибок у щось невідоме. Я не можу дати тобі ніяких гарантій, але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії".
- Після цього він вручив дівчині обручку.