Дівчина вже прокоментувала виліт з "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Звісно, це було боляче. Є речі, про які не хочеться говорити. Цей проєкт зробив мене сильнішою. Я ще більше повірила в себе і, дивлячись на себе з екрана, я себе поважаю. Тільки я знаю всі ті моменти за кадром, і вони назавжди залишаться в моєму серці,

– зазначила Ірина Пономаренко.

Модель відзначила команду проєкту. За її словами, над "Холостяком" працюють сильні, харизматичні, креативні та віддані своїй справі люди.

Завдяки проєкту і команді я побачила себе з усіх своїх сторін і впевнилась, наскільки я сильна. Проєкт дійсно розкрив мене, розкрив мої грані, прищепив мені нові захоплення. Виявляється, я обожнюю екстрим і черпаю звідти натхнення та енергію,

– поділилась вона.

Пономаренко також пригадала першу вечірці, на яку прийшла у великому рожевому пухнастому капелюшку. Так, вона отримала кличку "Іра шляпа" і запам'яталася глядачам.

Пам'ятаю, як дівчата намагались роздивитись моє лице, а я сиділа в засаді. І як вони розчарувалися, що під капелюшком саме я, а не кікімора,

– додала Ірина.

Наприкінці дівчина подякувала команді проєкту, зокрема Григорію Решетнику і Тарасу Цимбалюку.

