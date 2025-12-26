Дівчина вже прокоментувала виліт з "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Звісно, це було боляче. Є речі, про які не хочеться говорити. Цей проєкт зробив мене сильнішою. Я ще більше повірила в себе і, дивлячись на себе з екрана, я себе поважаю. Тільки я знаю всі ті моменти за кадром, і вони назавжди залишаться в моєму серці,
– зазначила Ірина Пономаренко.
Модель відзначила команду проєкту. За її словами, над "Холостяком" працюють сильні, харизматичні, креативні та віддані своїй справі люди.
Завдяки проєкту і команді я побачила себе з усіх своїх сторін і впевнилась, наскільки я сильна. Проєкт дійсно розкрив мене, розкрив мої грані, прищепив мені нові захоплення. Виявляється, я обожнюю екстрим і черпаю звідти натхнення та енергію,
– поділилась вона.
Пономаренко також пригадала першу вечірці, на яку прийшла у великому рожевому пухнастому капелюшку. Так, вона отримала кличку "Іра шляпа" і запам'яталася глядачам.
Пам'ятаю, як дівчата намагались роздивитись моє лице, а я сиділа в засаді. І як вони розчарувалися, що під капелюшком саме я, а не кікімора,
– додала Ірина.
Наприкінці дівчина подякувала команді проєкту, зокрема Григорію Решетнику і Тарасу Цимбалюку.
Яким був останній випуск для Ірини Пономаренко?
Дівчата провели день з Тарасом Цимбалюком. Надін Головчук зустрілася з актором зранку, Ірина Пономаренко в обід, а Анастасія Половинкіна ввечері.
Ірина та Надін залишились з Тарасом у будинку, де спілкувалися, їли та грали PlayStation. А от Анастасія приготувала для чоловіка вечерю. Також вони дивились "Аватар".
Цимбалюк зізнався, що йому було складно прощатися з Пономаренко, адже у них виникли почуття одне до одного. Проте актору здалось, що вони "застрягли на якомусь одному рівні".
"Мені було добре з ним поряд. Неймовірний досвід. Ця історія була класною. Я була щаслива", – сказала модель, покидаючи проєкт.