Девушка уже прокомментировала вылет из "Холостяка". Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Кстати Финал 14 сезона "Холостяка": кто из девушек покинул проект
Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце,
– отметила Ирина Пономаренко.
Модель отметила команду проекта. По ее словам, над "Холостяком" работают сильные, харизматичные, креативные и преданные своему делу люди.
Благодаря проекту и команде я увидела себя со всех своих сторон и убедилась, насколько я сильная. Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим и черпаю оттуда вдохновение и энергию,
– поделилась она.
Пономаренко также вспомнила первую вечеринке, на которую пришла в большой розовой пушистой шляпке. Так, она получила кличку "Ира шляпа" и запомнилась зрителям.
Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикиморы,
– добавила Ирина.
В конце девушка поблагодарила команду проекта, в частности Григория Решетника и Тараса Цимбалюка.
Каким был последний выпуск для Ирины Пономаренко?
Девушки провели день с Тарасом Цимбалюком. Надин Головчук встретилась с актером утром, Ирина Пономаренко в обед, а Анастасия Половинкина вечером.
Ирина и Надин остались с Тарасом в доме, где общались, ели и играли в PlayStation. А вот Анастасия приготовила для мужчины ужин. Также они смотрели "Аватар".
Цимбалюк признался, что ему было сложно прощаться с Пономаренко, ведь у них возникли чувства друг к другу. Однако актеру показалось, что они "застряли на каком-то одном уровне".
"Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт. Эта история была классной. Я была счастлива", – сказала модель, покидая проект.