Она впервые ее показала публике. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Надин.
К теме Тарас Цимбалюк выбрал победительницу: как прошел долгожданный финал 14 сезона "Холостяка"
Для предложения на проекте Цимбалюк выбрал кольцо из белого золота с дорожкой бриллиантов из коллекции The Diamond Lines от ювелирного дома SOVA. Об этом написали в инстаграм-странице "Холостяка".
Надин Головчук показала кольцо, которое ей подарил Тарас Цимбалюк / Скриншот с инстаграм-сторис
На сайте бренда указано, что стоимость такого кольца 154 990 гривен.
Кольцо, которое Тарас Цимбалюк подарил Надин Головчук в финале проекта "Холостяк-14" / Скриншот с сайта SOVA
Накануне наша редакция писала подробный материал о том, что известно о Надин Головчук
Что известно о финале "Холостяка-14"?
- Финальная неделя реалити началась с трех решающих свиданий. Тарас Цимбалюк провел завтрак с Надин Головчук, обед с Ириной Пономаренко и ужин с Анастасией Половинкиной.
- По результатам этих встреч в финал прошли Надин и Анастасия.
- Финальные свидания проекта устроили во Львове, где каждая из девушек провела целый день с Тарасом.
- После этого состоялся долгожданный финал "Холостяка-14".
- Тарас Цимбалюк сказал Надин: "Любовь – это прыжок в нечто неизвестное. Я не могу дать тебе никаких гарантий, но я готов совершить с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории".
- После этого он вручил девушке обручальное кольцо.