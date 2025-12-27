Она впервые ее показала публике. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Надин.

Для предложения на проекте Цимбалюк выбрал кольцо из белого золота с дорожкой бриллиантов из коллекции The Diamond Lines от ювелирного дома SOVA. Об этом написали в инстаграм-странице "Холостяка".

Надин Головчук показала кольцо, которое ей подарил Тарас Цимбалюк / Скриншот с инстаграм-сторис

На сайте бренда указано, что стоимость такого кольца 154 990 гривен.

Кольцо, которое Тарас Цимбалюк подарил Надин Головчук в финале проекта "Холостяк-14" / Скриншот с сайта SOVA

