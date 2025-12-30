Победительница "Холостяка" Надин Головчук обратилась к фанам после выпуска финального эпизода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в инстаграме.
К слову Я влюблена, – победительница "Холостяка" показала фото с Цимбалюком после финала шоу
Избранница Тараса Цимбалюка поблагодарила за поздравления и поддержку. Она призналась, что этого ей очень не хватало на проекте.
Надин заинтриговала заявлением о том, что ей предстоит рассказать публике еще много интересной информации. Также она намекнула, что из-за монтажа проект был показан неправдиво.
Теперь только собрать все мысли в кучу и придумать, как высвободить все, точнее, в каком ключе. Радуюсь, что больше (надеюсь) не увижу этот монтаж. Теперь только пополнять ресурс, а не тратить его,
– написала Надин Головчук.
Надин обратилась к фанам / Фото из инстаграм-сториз
На монтаж в "Холостяке" также жаловалась другая участница проекта, София Шамия. На странице в тредсе девушка пожаловалась, что из-за "нарезки" у зрителей сложилось впечатление, будто она постоянно напоминает о своем звании "Мисс Украины".
Что известно о Надин Головчук?
- Надин родилась в Хмельницком, ей 26 лет. Девушка очень яркая и эмоциональная – эти черты характера проявлялись в ней с самого детства.
- В детстве она часто подвергалась буллингу. Это научило ее отстаивать границы и защищать себя. Также Надин занималась спортом.
- Победительница "Холостяка" признавалась, что не получила высшее образование, однако задумывается над тем, чтобы пойти учиться. Она работает моделью. Кроме того, занимается волейболом, йогой, любит путешествовать.