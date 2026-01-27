Об Островском Половинкина высказалась в проекте "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.

Анастасия Половинкина рассказала, что они с Виталием Островским познакомились еще до проекта. Девушка поделилась, что они общаются, но какие отношения их связывают – романтические или дружеские – не сказала. Дело в том, что финалистка "Холостяка" решила больше не говорить о своей личной жизни публично.

Я просто сделала выводы. Когда будет что прокомментировать – я прокомментирую,

– отметила Половинкина.

Анастасия Половинкина в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

В интервью Анастасия также высказалась о Тарасе Цимбалюке. Она призналась, что благодарна актеру, несмотря на то, что он ее не выбрал в финале "Холостяка". Финалистка проекта отметила, что уже отпустила мужчину и не влюблена в него.

Почему Половинкиной и Островскому приписывают роман?