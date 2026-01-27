Об Островском Половинкина высказалась в проекте "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.
Анастасия Половинкина рассказала, что они с Виталием Островским познакомились еще до проекта. Девушка поделилась, что они общаются, но какие отношения их связывают – романтические или дружеские – не сказала. Дело в том, что финалистка "Холостяка" решила больше не говорить о своей личной жизни публично.
Я просто сделала выводы. Когда будет что прокомментировать – я прокомментирую,
– отметила Половинкина.
В интервью Анастасия также высказалась о Тарасе Цимбалюке. Она призналась, что благодарна актеру, несмотря на то, что он ее не выбрал в финале "Холостяка". Финалистка проекта отметила, что уже отпустила мужчину и не влюблена в него.
Почему Половинкиной и Островскому приписывают роман?
Анастасия Половинкина и Виталий Островский довольно часто публикуют совместный контент в социальных сетях. Более того, недавно они отдыхали вместе в Буковеле, а затем отправились в Одессу.
В сети даже опубликовали фото, на котором Анастасия и Виталий целуются.
Интересно, что в Буковеле Половинкина также встретилась с Цимбалюком. На их совместные фото отреагировала победительница 14 сезона "Холостяка" Надин Головчук. Модель передала Анастасии и Тарасу "привет из Гуцульщины" и написала: "Лечу к вам".