Про Островського Половинкіна висловилася у проєкті "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Анастасія Половинкіна розповіла, що вони з Віталієм Островським познайомились ще до проєкту. Дівчина поділилась, що вони спілкуються, але які стосунки їх пов'язують – романтичні чи дружні – не сказала. Річ у тім, що фіналістка "Холостяка" вирішила більше не говорити про своє особисте життя публічно.

Я просто зробила висновки. Коли буде що прокоментувати – я прокоментую,

– зазначила Половинкіна.

В інтерв'ю Анастасія також висловилася про Тараса Цимбалюка. Вона зізналась, що вдячна актору, попри те, що він її не обрав у фіналі "Холостяка". Фіналістка проєкту наголосила, що вже відпустила чоловіка і не закохана у нього.

Чому Половинкіній та Островському приписують роман?