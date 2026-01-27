Про Островського Половинкіна висловилася у проєкті "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.
Анастасія Половинкіна розповіла, що вони з Віталієм Островським познайомились ще до проєкту. Дівчина поділилась, що вони спілкуються, але які стосунки їх пов'язують – романтичні чи дружні – не сказала. Річ у тім, що фіналістка "Холостяка" вирішила більше не говорити про своє особисте життя публічно.
Я просто зробила висновки. Коли буде що прокоментувати – я прокоментую,
– зазначила Половинкіна.
В інтерв'ю Анастасія також висловилася про Тараса Цимбалюка. Вона зізналась, що вдячна актору, попри те, що він її не обрав у фіналі "Холостяка". Фіналістка проєкту наголосила, що вже відпустила чоловіка і не закохана у нього.
Чому Половинкіній та Островському приписують роман?
Анастасія Половинкіна та Віталій Островський доволі часто публікують спільний контент у соціальних мережах. Ба більше, нещодавно вони відпочивали разом у Буковелі, а потім відправилися в Одесу.
У мережі навіть опублікували фото, на якому Анастасія та Віталій цілуються.
Цікаво, що у Буковелі Половинкіна також зустрілась з Цимбалюком. На їхні спільні фото відреагувала переможниця 14 сезону "Холостяка" Надін Головчук. Модель передала Анастасії й Тарасу "вітання з Гуцульщини" і написала: "Лечу до вас".