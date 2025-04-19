Колин Фаррелл решил отдать 21-летнего сына в спецучреждение из-за редкой болезни

Ирландский актер Колин Фаррелл сделал откровенное заявление о своем сыне. 21-летнему Джеймсу диагностировали синдром Ангельмана.

Сын звезды "Бэтмена" страдает редким генетическим заболеванием, которое больше всего поражает нервную систему. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

К слову Оскароносный Шон Пенн, который поддерживает Украину, показался с матерью погибшего пилота "Джуса"

В новом интервью Колин Фаррелл рассказал, что он и его бывшая возлюбленная Ким Борденейв приняли решение поместить Джеймса в специальное учреждение долговременного ухода, где о нем будут должным образом заботиться. Парень не может говорить и нуждается в помощи опекуна.

Актер объяснил, что понимает тех родителей, которые сами заботятся о своем ребенке. Но он волнуется, что будет с Джеймсом, если с ним или его матерью что-то произойдет.

Это очень сложно. Некоторые родители скажут: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке". И я это уважаю. Но мой самый большой страх заключается в том, что если у меня завтра случится сердечный приступ, и, Боже упаси, мать Джеймса, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет – Джеймс останется сам по себе? Тогда он будет под опекой государства, и куда он пойдет? Мы не сможем на это повлиять,

– поделился Фаррелл.

Актер добавил, что тщательно относится к выбору заведения. Он планирует обязательно посещать сына и регулярно забирать его домой.

"Мы хотим, чтобы он нашел место, где сможет жить полноценной и счастливой жизнью, где он будет чувствовать связь с другими", – отметил знаменитость.



Колин Фаррелл с сыном / Фото People

Колин Фаррелл впервые признался о болезни сына в 2007 году. Актер рассказывал, что в детстве мальчик не мог сидеть и не ползал. В полтора года ему диагностировали церебральный паралич. Впоследствии оказалось, что врачи ошиблись.

Колин Фаррелл воспитывает также младшего сына Генри, который родился в 2009 году от польской актрисы Алиции Бахледы