В День Независимости Украины во Львове колумбийская группа Los Yankovers вместе с львовским хором "Западный ветер" исполнила гимн времен Украинской Народной Республики.

Видео с выступлением музыкантов быстро стало вирусным в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Los Yankovers.

Так, колумбийская группа и львовский хор "Западный ветер" выступили на площади Рынок во Львове. После пения солист Los Yankovers поблагодарил украинцев за теплый прием и отметил, что музыканты рассказывают об Украине по всей Европе и даже у себя дома.

Видео с исполнением гимна УНР на День Независимости меньше чем за 24 часа ролик посмотрели более 159 тысяч раз. Тысячи людей его облюбовали, а сотни написали комментарии, где выразили восхищение и благодарность музыкантам.

"Какие вы все молодцы";

"Очень трогательное, душевное, патриотическое исполнение гимна УНР";

"Непревзойденно. Низкий поклон, искренняя благодарность";

"Очень";

"Очень искренне, душевно".

Комментарии под видео выступления группы Los Yankovers вместе с львовским хором "Западный ветер" / Скриншоты из фейсбука

Что известно о Los Yankovers?