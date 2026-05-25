Не пускали с украинскими флагами и "защищали" Путина: каким был концерт Коржа в Бухаресте

23 мая на стадионе "Арена Национале" в Бухаресте состоялся масштабный концерт белорусского певца Макса Коржа. Мероприятие собрало десятки тысяч посетителей, среди которых были украинцы, белорусы и россияне – последние традиционно составляют значительную часть его фан-базы. Однако это не помешало молодежи из Украины поехать на концерт артиста.

Спрос на билеты был чрезвычайно высоким: их раскупили всего за две недели после старта продаж. Как прошел концерт Макса Коржа и что не так с его позицией относительно войны в Украине – рассказываем далее в материале 24 Канала.

За несколько дней до концерта СМИ активно писали о том, что украинцы массово едут на выступление белорусского певца. В сети тогда обсуждали видео, снятые на границе с Румынией, где немало молодежи возле автобусов поет русскоязычные треки Коржа.

Уже перед концертом певца в Бухаресте румынские правоохранители усилили меры безопасности вокруг стадиона и в прилегающих районах. Дело в том, что перед выступлением, 20 мая, фанаты певца из разных стран собрались на площади Конституции и пели его песни. У них полиция обнаружила более 30 пиротехнических средств – факелов и петард.

В день концерта, 23 мая, на стадионе охрана проверяла посетителей и забирала у них флаги, в частности, украинские. Однако отдельным посетителям все же удалось пронести знамена, среди которых были и российские флаги.

Во время выступления Макс Корж пел песню "Это наш дом", которую посвятил мужчинам, погибшим на войне. В то же время артист публично не называет Россию агрессором, ограничиваясь общими формулировками. Поэтому, не удивительно, если этот трек Корж спел и для россиян, которые погибли, когда пришли убивать украинцев.

Отдельно возмущение вызвала реакция певца на скандирование публики "Путин х*йл*". В ответ Макс Корж со сцены заявил, что на его концертах нельзя выкрикивать никаких имен – ни в положительном, ни в отрицательном контексте, кроме его собственного.

В соцсетях, в частности в Threads, резко раскритиковали как самого Коржа за его нечеткую позицию, так и украинцев, которые продолжают восхищаться белорусским певцом, который поет на русском.

Что ранее Макс Корж говорил о войне в Украине?

Напомним, что в 2015 году белорусский певец выступал в аннексированном Крыму – в частности, в Севастополе и Симферополе.

После этого он подчеркивал, что "вне политики", а его слушатели – "аполитичные люди". Также Корж писал, что не может никак повлиять на ход "всем известных событий", имея в виду войну между Россией и Украиной.

В 2022 году он выступил против вторжения и призвал к миру в Украине, при этом четко не заявил, что это именно Россия напала на Украину.

Через несколько месяцев Корж выпустил песню "Свой дом", в которой вспомнил о войне в Украине. В то же время в тексте также упоминаются "братские народы", которые часто продвигает российская пропаганда. Такие формулировки создают впечатление, будто между украинцами и россиянам нет разницы. В результате может исчезать четкое понимание, кто является агрессором и кто пострадал.

Избегание четких политических заявлений многие воспринимают, как попытку певца "усидеть на двух стульях", чтобы не потерять фанатов ни в Украине, ни в России.

Стоит также отметить, что хоть артист официально не выступает в России и Беларуси, известно, что менеджер Коржа, который, как указано на его сайте, отвечает за права и контент, продолжает работать на российском рынке, поддерживая экономику страны-террористки.