Впервые с начала вторжения: группа "Бумбокс" сыграет сольные концерты в Украине

Легендарная группа "Бумбокс" впервые за время полномасштабного вторжения сыграет сольные концерты в Украине. Фанов ждут два незабываемых выступления с презентацией нового альбома и приглашенными гостями.

Поклонники "Бумбокса" ждали сольных концертов коллектива более четырех лет.

Группа "Бумбокс" выступит на территории киевского ТРЦ Blockbuster Mal 16 и 17 мая, где презентует новый мини-альбом "Живой". Организаторы обещают сделать сцену необычной, на которой будут места для фанов.

Отметим, что на концерт 16 мая все билеты уже раскупили, а вот на 17 мая еще есть половина билетов. "Бумбокс" пригласил на это выступление Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy и Frolov'у.

Часть средств от продажи билетов, мерча и спонсорских поступлений передадут в "Фонд Андрея Хлывнюка", чтобы закупить необходимое снаряжение для Сил обороны Украины.

Организатором концертов выступило агентство PMK. Как отмечается на странице компании в инстаграме, их приоритет – безопасность зрителей и быстрая эвакуация в случае объявления воздушной тревоги. Так, на локации работает самое большое бомбоубежище страны – более 50 тысяч квадратных метров, сертифицированное ГСЧС, которое вмещает до 25 тысяч человек.

Группа "Бумбокс" выступит в Киеве / Афиша концерта 17 мая

