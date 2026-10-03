5 громких конфликтов украинских звезд, которые обсуждал весь шоу-бизнес

Дружба и сотрудничество звезд иногда заканчиваются не совместной фотосессией, а сторисами с претензиями, интервью с очень красноречивыми паузами и фразой "больше ничего комментировать не буду". Украинский шоу-бизнес в этом смысле стабильно снабжает зрителей сюжетами не хуже сериалов.

24 Канал вспоминает пять публичных конфликтов украинских знаменитостей, которые вызвали немалый резонанс.

Ксения Мишина и Наталка Денисенко



Ксения Мишина и Наталья Денисенко / Коллаж 24 Канала



В конце 2025 года Мишина резко раскритиковала Денисенко после ее интервью Маше Ефросининой. Актриса обвинила коллегу во лжи и лукавстве, а Денисенко ответила гораздо сдержаннее – неоднозначным постом в соцсетях. Бывшая дружеская история превратилась в сюжет, где сторисов было больше, чем дипломатии.

СолоХа и Тарас Цимбалюк



СолоХа и Тарас Цимбалюк / Коллаж 24 Канала



Певица и актер вместе работали в спектакле "Наши Кайдаши", однако дружба не пережила определенных закулисных обстоятельств. В июне 2026 года СолоХа заявила, что больше не общается с Цимбалюком и очень резко высказалась о его человеческих качествах. Похоже, кайдашевские ссоры решили ненадолго выйти со сцены в реальную жизнь.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан



Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / Коллаж 24 Канала



В начале 2026 года Бужинская объявила о завершении многолетнего сотрудничества с Грицканом. Певица заявила, что столкнулась с недобросовестностью и почувствовала, что ее использовали, в частности обвинила коллегу в переманивании части команды. Грицкан впоследствии занял гораздо более спокойную позицию: мол, каждый идет своим путем.

Анна Тринчер и Parfeniuk



Анна Тринчер и Парфенюк / Коллаж 24 Канала



Тринчер публично заявляла, что не поддерживает тесного общения с Ильей Парфенюком из-за ситуации вокруг обвинений, озвученных его бывшей партнершей. При этом певица отдельно подчеркивала, что уважает его как музыканта, но не разделяет его взглядов и ценностей. Поэтому формат отношений остался максимально лаконичным: встретились, поздоровались – и пошли дальше.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк



Виталий Козловский и Игорь Кондратюк / Коллаж 24 Канала



Здесь уже не ссора, а полноценная сага длиной в 13 лет. После завершения сотрудничества в 2012 году стороны годами спорили из-за прав на песни и денег, а история дошла до судов. В 2025 году Козловский погасил долг и вернул права на каталог, но теплыми их отношения после этого назвать сложно: Кондратюк заявлял, что просто закрыл для себя эту тему.

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