Скандал вокруг Константина Темляка, которого обвинили в насилии и развращении несовершеннолетней, коснулся и коллег актера, которые с ним сотрудничали. В частности, проекта "Эбаут" и Екатерины Мотрич.

Константин Темляк ранее принял участие в промокампании коллаборации ютуб-шоу "Эбаут" и бренда German, которая была посвящена погибшему воину Юрию Фелипенко. Поэтому от участниц шоу ожидали публичной реакции на скандал с актером, пишет Show 24.

Важно "Тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс": актера Константина Темляка обвинили в насилии

Бренд German удалил из соцсетей фото, на которых позировал Константин Темляк. Представители "Эбаута" также вышли на связь с реакцией. Они осудили насилие, заверили, что не знали о прошлом Константина и сейчас не планируют с ним никакого подобного сотрудничества.

Мы всегда решительно осуждали насилие и призывали людей, которые с ним сталкиваются, не молчать об этом. Насилие – это то, что не имеет оправдания. Человек, совершающий или совершавший насилие, как минимум должен столкнуться с ответственностью и принять последствия,

– подчеркнули участницы проекта.

Реакция Екатерины Мотрич

Участница шоу "Эбаут" и жена погибшего Юрия Фелипенко (который был близким другом Темляка), сначала лайкнула сообщение Константина, где он реагировал на обвинения в насилии. Поэтому некоторые раскритиковали Екатерину и заподозрили ее в поддержке актера. Девушка объяснила, что ей понадобилось время, чтобы принять и осознать размер проблемы.

Как оказалось, можно много лет работать с темой насилия, говорить о нем и призывать не молчать, но когда речь идет о человеке, которого ты знаешь – нужно немного больше времени, чтобы принять и осознать масштаб проблемы. Особенно, когда раньше этот человек поддержал тебя в трудные времена,

– заметила Екатерина.

Екатерина Мотрич объяснила, что хотела поддержать желание Константина понести ответственность за содеянное, а не нивелировать его насильственные действия. Однако пользователи интерпретировали это по-другому. Она попросила прощения у тех, кому это могло причинить боль.

"Несмотря на это, я искренне считаю, что впутывать сюда Юру или желать мне смерти – это слишком. Это уже больше, чем призыв к ответственности, это тоже становится насилием. Я хочу еще раз донести, что не поддерживаю насилие и глубоко осуждаю действия Кости. О чем сказала еще вчера ему, а всем пострадавшим девушкам в личной коммуникации", – подытожила Екатерина Мотрич.