Скандал навколо Костянтина Темляка, якого звинуватили в насиллі та розбещенні неповнолітньої, торкнувся і колег актора, які з ним співпрацювали. Зокрема, проєкту "Ебаут" і Катерини Мотрич.

Костянтин Темляк раніше взяв участь у промокампанії колаборації ютуб-шоу "Ебаут" та бренду German, що була присвячена загиблому воїну Юрію Феліпенку. Тому від учасниць шоу очікували публічної реакції на скандал з актором, пише Show 24.

Важливо "Тиран, аб'юзер, маніпулятор, нарцис": актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві

Бренд German видалив з соцмереж фото, на яких позував Костянтин Темляк. Представники "Ебауту" також вийшли на зв'язок з реакцією. Вони засудили насильство, запевнили, що не знали про минуле Костянтина та зараз не планують з ним жодної подібної співпраці.

Ми завжди рішуче засуджували насильство та закликали людей, які з ним стикаються, не мовчати про це. Насильство – це те, що не має виправдання. Людина, що коїть чи коїла насильство, щонайменше мусить стикнутися з відповідальністю та прийняти наслідки,

– підкреслили учасниці проєкту.

Реакція Катерини Мотрич

Учасниця шоу "Ебаут" та дружина загиблого Юрія Феліпенка (який був близьким другом Темляка), спершу вподобала допис Костянтина, де він реагував на звинувачення в насильстві. Через це дехто розкритикував Катерину й запідозрив її у підтримці актора. Дівчина пояснила, що їй знадобився час, щоб прийняти та усвідомити розмір проблеми.

Як виявилось, можна багато років працювати з темою насильства, говорити про нього та закликати не мовчати, але коли мова йде про людину, яку ти знаєш – потрібно трохи більше часу, щоб прийняти та усвідомити масштаб проблеми. Особливо, коли раніше ця людина підтримала тебе у важкі часи,

– зауважила Катерина.

Катерина Мотрич пояснила, що хотіла підтримати бажання Костянтина понести відповідальність за скоєне, а не знівелювати його насильницькі дії. Однак це зчиталось користувачами по-іншому. Вона попросила вибачення в тих, кому це могло завдати болю.

"Попри це, я щиро вважаю, що вплутувати сюди Юру чи бажати мені смерті – це занадто. Це вже більше, ніж заклик до відповідальності, це теж стає насильством. Я хочу ще раз донести, що не підтримую насильство та глибоко засуджую дії Кості. Про що сказала ще вчора йому, а усім потерпілим дівчатам в особистій комунікації", – підсумувала Катерина Мотрич.