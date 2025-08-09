Костянтин Темляк раніше взяв участь у промокампанії колаборації ютуб-шоу "Ебаут" та бренду German, що була присвячена загиблому воїну Юрію Феліпенку. Тому від учасниць шоу очікували публічної реакції на скандал з актором, пише Show 24.

Важливо "Тиран, аб'юзер, маніпулятор, нарцис": актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві

Бренд German видалив з соцмереж фото, на яких позував Костянтин Темляк. Представники "Ебауту" також вийшли на зв'язок з реакцією. Вони засудили насильство, запевнили, що не знали про минуле Костянтина та зараз не планують з ним жодної подібної співпраці.

Ми завжди рішуче засуджували насильство та закликали людей, які з ним стикаються, не мовчати про це. Насильство – це те, що не має виправдання. Людина, що коїть чи коїла насильство, щонайменше мусить стикнутися з відповідальністю та прийняти наслідки,
підкреслили учасниці проєкту.

Реакція Катерини Мотрич

Учасниця шоу "Ебаут" та дружина загиблого Юрія Феліпенка (який був близьким другом Темляка), спершу вподобала допис Костянтина, де він реагував на звинувачення в насильстві. Через це дехто розкритикував Катерину й запідозрив її у підтримці актора. Дівчина пояснила, що їй знадобився час, щоб прийняти та усвідомити розмір проблеми.

Як виявилось, можна багато років працювати з темою насильства, говорити про нього та закликати не мовчати, але коли мова йде про людину, яку ти знаєш – потрібно трохи більше часу, щоб прийняти та усвідомити масштаб проблеми. Особливо, коли раніше ця людина підтримала тебе у важкі часи,
зауважила Катерина.

Катерина Мотрич пояснила, що хотіла підтримати бажання Костянтина понести відповідальність за скоєне, а не знівелювати його насильницькі дії. Однак це зчиталось користувачами по-іншому. Вона попросила вибачення в тих, кому це могло завдати болю.

"Попри це, я щиро вважаю, що вплутувати сюди Юру чи бажати мені смерті – це занадто. Це вже більше, ніж заклик до відповідальності, це теж стає насильством. Я хочу ще раз донести, що не підтримую насильство та глибоко засуджую дії Кості. Про що сказала ще вчора йому, а усім потерпілим дівчатам в особистій комунікації", – підсумувала Катерина Мотрич.