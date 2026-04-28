Королева Камилла и Мелания Трамп в нежных образах показались на встрече в США

Король Чарльз III и королева Камилла начали четырехдневный визит в США. Их встретили Дональд и Мелания Трамп.

Об этом сообщили в инстаграме королевской семьи. Для встречи Камилла и Мелания выбрали элегантные образы.

К теме Первый визит монарха с 2007 года: король Чарльз прибыл в США и встретился с Трампом

Мелания Трамп надела масляно-желтый двубортный костюм от Adam Lippes, который состоит из пиджака и юбки. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках Manolo Blahnik из змеиной кожи, пишет Hola. Первая леди США сделала фирменную укладку и натуральный макияж.

Королева Камилла прибыла в США в нежно-розовом пальто-платье от Dior, а позже появилась в светлом ансамбле с узором на воротнике, на рукавах и внизу наряда. Она обула туфли на каблуках, а в руках держала сумочку.

Король Чарльз выбрал для встречи темно-синий костюм, белую рубашку и светлый галстук. Дональд Трамп также не изменил своему стилю. Президент США показался в классическом костюме с синим галстуком.

Чарльз и Камилла встретились с Дональдом и Меланией Трамп

Что известно о визите Чарльза и Камиллы в США?

Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Вашингтон по рекомендации правительства Ее Высочества и по приглашению Дональда Трампа, который вместе с женой встретил их в Белом доме.

Король и королева Великобритании примут участие в мероприятиях в Вашингтоне, Нью-Йорке и Вирджинии. Они присоединятся к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости.