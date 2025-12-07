В четвертый раз в статусе короля и королевы: Чарльз III и Камилла представили новую рождественскую открытку

Британская королевская семья уже активно готовится к Рождеству и Новому году. Король Чарльз III и его жена Камилла традиционно представили праздничную открытку с их фото и пожеланиями.

Это уже четвертая их рождественская открытка с тех пор, как Чарльз стал королем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

Не пропустите Хор "Гомон" до муравьев исполнил "Щедрик" в парламенте Австрии

В этом году король Чарльз и королева Камилла выбрали для открытки фотографию, сделанную в Риме во время их государственного визита в Италию. Их сфотографировал Крис Джексон на территории виллы Вольконски в честь 20-й годовщины свадьбы.

Желаем вам веселого Рождества и счастливого Нового года,

– написано в открытке.

Как пишет BBC, в течение нескольких дней королевская чета будет подписывать эти открытки и впоследствии их пришлют людям по всему миру, включая родных короля Чарльза III и королевы Камиллы, их друзей, мировых лидеров и организации.

Что известно о других королевских рождественских открытках?