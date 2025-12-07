В четвертый раз в статусе короля и королевы: Чарльз III и Камилла представили новую рождественскую открытку
- Король Чарльз III и королева Камилла представили рождественскую открытку с фото, сделанным в Риме во время визита в Италию.
- Открытки будут подписаны королевской четой и отправлены людям по всему миру, включая родных, друзей, мировых лидеров и организации.
Британская королевская семья уже активно готовится к Рождеству и Новому году. Король Чарльз III и его жена Камилла традиционно представили праздничную открытку с их фото и пожеланиями.
Это уже четвертая их рождественская открытка с тех пор, как Чарльз стал королем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.
В этом году король Чарльз и королева Камилла выбрали для открытки фотографию, сделанную в Риме во время их государственного визита в Италию. Их сфотографировал Крис Джексон на территории виллы Вольконски в честь 20-й годовщины свадьбы.
Желаем вам веселого Рождества и счастливого Нового года,
– написано в открытке.
Как пишет BBC, в течение нескольких дней королевская чета будет подписывать эти открытки и впоследствии их пришлют людям по всему миру, включая родных короля Чарльза III и королевы Камиллы, их друзей, мировых лидеров и организации.
Что известно о других королевских рождественских открытках?
- Впервые в статусе короля и королевы-консорт Чарльз III и Камилла представили рождественскую открытку в 2022 году. Тогда они выбрали трогательное фото, которое было сделано за 3 дня до смерти Елизаветы II.
- В 2023 году к рождественской открытке добавили снимок со Дня коронации.
- В прошлом году король Чарльз III и королева Камилла использовали фотографию, созданную Милли Пилкингтон в садах Букингемского дворца.