Вчетверте в статусі короля і королеви: Чарльз III та Камілла представили нову різдвяну листівку

Британська королівська родина вже активно готується до Різдва та Нового року. Король Чарльз III та його дружина Камілла традиційно представили святкову листівку з їхнім фото та побажанням.

Це вже четверта їхня різдвяна листівка відтоді, як Чарльз став королем. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.

Цьогоріч король Чарльз і королева Камілла обрали для листівки фотографію, зроблену в Римі під час їхнього державного візиту до Італії. Їх сфотографував Кріс Джексон на території вілли Вольконскі на честь 20-ї річниці весілля.

Бажаємо вам веселого Різдва та щасливого Нового року,

– написано у листівці.

Як пише BBC, впродовж декількох днів королівське подружжя підписуватиме ці листівки й згодом їх надішлють людям по всьому світу, включаючи рідних короля Чарльза III та королеви Камілли, їхніх друзів, світових лідерів та організації.

Що відомо про інші королівські різдвяні листівки?