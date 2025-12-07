Вчетверте в статусі короля і королеви: Чарльз III та Камілла представили нову різдвяну листівку
- Король Чарльз III та королева Камілла представили різдвяну листівку з фото, зробленим у Римі під час візиту до Італії.
- Листівки будуть підписані королівським подружжям та надіслані людям по всьому світу, включаючи рідних, друзів, світових лідерів та організації.
Британська королівська родина вже активно готується до Різдва та Нового року. Король Чарльз III та його дружина Камілла традиційно представили святкову листівку з їхнім фото та побажанням.
Це вже четверта їхня різдвяна листівка відтоді, як Чарльз став королем. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.
Цьогоріч король Чарльз і королева Камілла обрали для листівки фотографію, зроблену в Римі під час їхнього державного візиту до Італії. Їх сфотографував Кріс Джексон на території вілли Вольконскі на честь 20-ї річниці весілля.
Бажаємо вам веселого Різдва та щасливого Нового року,
– написано у листівці.
Як пише BBC, впродовж декількох днів королівське подружжя підписуватиме ці листівки й згодом їх надішлють людям по всьому світу, включаючи рідних короля Чарльза III та королеви Камілли, їхніх друзів, світових лідерів та організації.
Що відомо про інші королівські різдвяні листівки?
- Вперше в статусі короля і королеви-консорт Чарльз ІІІ і Камілла представили різдвяну листівку у 2022 році. Тоді вони обрали зворушливе фото, яке було зроблене за 3 дні до смерті Єлизавети II.
- У 2023 році до різдвяної листівки додали знімок з Дня коронації.
- Торік король Чарльз ІІІ і королева Камілла використали світлину, створену Міллі Пілкінгтон у садах Букінгемського палацу.