Король Норвегии Харальд V скончался в больнице: что известно о его болезни и последних днях жизни

Король Норвегии Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет. Последние дни монарх провел в больнице в Осло, куда его госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья.

Сердце короля остановилось в 06:35 в Норвегии. Что известно о его болезни и последних днях жизни – смотрите далее в материале 24 Канала.

В последние недели жизни Харальд V проходил лечение от гемолитической анемии – заболевания, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать. Из-за этого организму не хватает здоровых эритроцитов, что может вызывать сильную усталость и одышку.

Король уже проходил лечение от этой болезни, но 17 августа его госпитализировали из-за скопления жидкости в организме. Поэтому ему пришлось остаться под наблюдением врачей.

Впоследствии состояние короля ухудшилось, и у него обнаружили бактериальную инфекцию крови. Врачи назначили ему антибиотики, однако 27 августа королевский двор сообщил, что состояние Харальда является очень тяжелым.

Отметим, что это была не первая госпитализация короля за последние годы. В 2024 году Харальд V заболел во время частной поездки в Малайзию и перенес инфекцию. После этого ему установили кардиостимулятор.

Из-за проблем со здоровьем король Норвегии в последние годы постепенно сокращал количество официальных мероприятий, однако не планировал отрекаться от престола.