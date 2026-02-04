В королевской семье Норвегии наступил кризис: принцессу Метте-Марит не хотят видеть королевой
- Принцесса Метте-Марит попала в скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном, что вызвало возмущение общественности и прекращение сотрудничества некоторых благотворительных организаций с ней.
- Кроме этого, королевская семья Норвегии сталкивается с дополнительными проблемами из-за суда над сыном Метте-Марит, Мариусом Хойби, которого обвиняют в нападении и других преступлениях.
Новые документы, которые обнародовали в рамках дела Джеффри Эпштейна, затронули репутацию многих мировых элит. Дошло даже до норвежской королевской семьи: принцесса Метте-Марит попала в скандал из-за связей с покойным американским преступником.
Кронпринцесса Метте-Марит, жена кронпринца Хокона, появилась в "файлах Эпштейна" почти тысячу раз. Там говорится об их тесной связи: переписка, общение и личная встреча. Об этом сообщает Vanitatis.
Метте-Марит уже прокомментировала скандал и выразила сожаление из-за того, что не проверила биографию Джеффри Эпштейна тщательнее.
Я глубоко сожалею об этом, и это ответственность, которую я должна взять на себя. Я проявила недальновидность и жалею, что когда-то контактировала с Эпштейном. Это просто стыд,
– говорила принцесса, пишет Hello!.
Однако это заявление не помогло принцессе спасти ситуацию. Несколько благотворительных фондов заявили, что прекращают с ней сотрудничество, а Красный Крест в Норвегии сделал заявление, что это "серьезный вопрос".
На фоне всех событий норвежский парламент вновь поддержал сохранение монархии: 141 член поддержал нынешнюю систему, а 26 проголосовали за установление республики.
Однако общественность имеет другое мнение по этому поводу. Согласно опросам, 44% норвежцев не хотят видеть Метте-Марит своей королевой. Все это ставит под вопрос будущее королевской семьи Норвегии.
Отметим, принцесса Метте-Марит переживает непростое время и из-за проблем со здоровьем. Ранее королевский дворец говорил, что ей может понадобиться пересадка легких.
Кризис в монаршей семье Норвегии: еще одна причина
- На фоне проблем из-за связей с Эпштейном, в королевской семье есть еще один неприятный процесс – суд над Мариусом Хойби. Он является сыном Метте-Марит и пасынком наследника престола Хокона.
- Еще в 2024 году полиция выдвигала ему обвинения в нападении на женщину. В 2025 году прокуратура выдвинула мужчине более 30 обвинений, среди которых изнасилование.
- Сам Мариус Хойби отвергает обвинения по самым серьезным делам, но признает вину в нарушениях правил дорожного движения и некоторых других преступлениях. Мариусу Хойби может агрожувати до 10 лет тюрьмы.