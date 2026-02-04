В королевской семье Норвегии наступил кризис: принцессу Метте-Марит не хотят видеть королевой

Новые документы, которые обнародовали в рамках дела Джеффри Эпштейна, затронули репутацию многих мировых элит. Дошло даже до норвежской королевской семьи: принцесса Метте-Марит попала в скандал из-за связей с покойным американским преступником.

Кронпринцесса Метте-Марит, жена кронпринца Хокона, появилась в "файлах Эпштейна" почти тысячу раз. Там говорится об их тесной связи: переписка, общение и личная встреча. Об этом сообщает Vanitatis.

Метте-Марит уже прокомментировала скандал и выразила сожаление из-за того, что не проверила биографию Джеффри Эпштейна тщательнее.

Я глубоко сожалею об этом, и это ответственность, которую я должна взять на себя. Я проявила недальновидность и жалею, что когда-то контактировала с Эпштейном. Это просто стыд,

– говорила принцесса, пишет Hello!.

Однако это заявление не помогло принцессе спасти ситуацию. Несколько благотворительных фондов заявили, что прекращают с ней сотрудничество, а Красный Крест в Норвегии сделал заявление, что это "серьезный вопрос".

На фоне всех событий норвежский парламент вновь поддержал сохранение монархии: 141 член поддержал нынешнюю систему, а 26 проголосовали за установление республики.

Однако общественность имеет другое мнение по этому поводу. Согласно опросам, 44% норвежцев не хотят видеть Метте-Марит своей королевой. Все это ставит под вопрос будущее королевской семьи Норвегии.

Отметим, принцесса Метте-Марит переживает непростое время и из-за проблем со здоровьем. Ранее королевский дворец говорил, что ей может понадобиться пересадка легких.

Кризис в монаршей семье Норвегии: еще одна причина