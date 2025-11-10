Исполнили песню Омаргалиевой и разорвали сеть: что стоит знать об ансамбле "Кралица"

Хоровое искусство с каждым днем вызывает все больше интереса у украинцев. На этот раз в центр внимания попал ансамбль "Кралица", который спел вместе с Аленой Омаргалиевой.

На днях Алена Омаргалиева выступила с концертом и исполнила новый трек "Я не п'яна, я просто закохана". Его первые строки исполнял ансамбль, что вызвало мурашки у многих слушателей, пишет 24 Канал.

Песня еще не успела выйти на официальных площадках, но уже стала хитом в социальных сетях. Одна из причин – начало композиции, прозвучавшее в народном стиле. Сочетание этнических мотивов с современным стилем покорило слушателей.

Алена Омаргалиева и ансамбль "Кралица" – "Я не п'яна, я просто закохана": видео

Что стоит знать об ансамбле "Кралица"?

Ансамбль "Кралица" существует с 1991 года – его основали на кафедре фольклористики в Киевском национальном университете культуры и искусств. Художественным руководителем является профессор Иван Синельников.

Название ансамбля происходит от мифического образа весны – богини растительности у древних славян.



"Кралица" / Фото из инстаграма ансамбля

"Кралица" не только выступает с концертами, но и исследует народные обычаи, обряды, песни. Они изучают как музыку, так и хореографию.

Интересно, что в ансамбле ежегодно выпускаются и набираются другие участники. В свое время в нем пели участницы группы "ДахаБраха", солистка Go_A Екатерина Павленко, Тимофей Музычук и другие известные вокалисты.

Репертуар ансамбля состоит из народных песен, записанных руководителем и студентами.

Почти все песни, которые мы исполняем, записаны лично нами. Мы не пытаемся кого-то перепевать, за исключением аутентичных исполнителей,

– рассказывал руководитель ансамбля.

"Кралица" выступает не только в Украине, но и Европе. Они были участниками и лауреатами многих музыкальных конкурсов.