Що відомо про ансамбль "Кралиця", який заспівав "Я не пʼяна, а просто закохана"

Хорове мистецтво з кожним днем викликає все більше цікавості в українців. Цього разу у центр уваги потрапив ансамбль "Кралиця", що заспівав разом з Альоною Омаргалієвою.

Днями Альона Омаргалієва виступила з концертом і виконала новий трек "Я не п'яна, я просто закохана". Його перші рядки виконував ансамбль, що викликало мурахи у багатьох слухачів, пише 24 Канал.

Цікаво Від ліричних пісень про кохання до потужного хардроку: головні музичні новинки тижня

Пісня ще не встигла вийти на офіційних майданчиках, але вже стала хітом у соціальних мережах. Одна з причин – початок композиції, що прозвучав у народному стилі. Поєднання етнічних мотивів із сучасним стилем підкорило слухачів.

Альона Омаргалієва й ансамбль "Кралиця" – "Я не п'яна, я просто закохана": відео

Що варто знати про ансамбль "Кралиця"?

Ансамбль "Кралиця" існує з 1991 року – його заснували на кафедрі фольклористики у Київському національному університеті культури й мистецтв. Художнім керівником є професор Іван Сінельніков.

Назва ансамблю походить від міфічного образу весни – богині рослинності у давніх слов'ян.



"Кралиця" / Фото з інстаграму ансамблю

"Кралиця" не тільки виступає з концертами, але й досліджує народні звичаї, обряди, пісні. Вони вивчають як музику, так і хореографію.

Цікаво, що в ансамблі щороку випускаються й набираються інші учасники. Свого часу у ньому співали учасниці гурту "ДахаБраха", солістка Go_A Катерина Павленко, Тимофій Музичук та інші відомі вокалісти.

Репертуар ансамблю складається з народних пісень, записаних керівником та студентами.

Майже всі пісні, які ми виконуємо, записані особисто нами. Ми не намагаємось когось переспівувати, за виключенням автентичних виконавців,

– розповідав керівник ансамблю.

"Кралиця" виступає не тільки в Україні, але і Європі. Вони були учасниками та лауреатами багатьох музичних конкурсів.