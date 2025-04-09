В кожаном бюстгальтере и подтяжках: Кристен Стюарт появилась на публике в необычном образе
- Кристен Стюарт посетила показ фильма "Сакраменто" в Лос-Анджелесе 7 апреля.
- Актриса выбрала необычный образ, надев кожаный черный бюстгальтер, черные брюки и подтяжки в полоску.
Американская актриса Кристен Стюарт посетила показ будущего фильма "Сакраменто", в котором сыграла роль Рози. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе 7 апреля.
Звезда фильма "Сумерки" появилась на публике в довольно необычном образе, отказавшись от платья. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People.
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Кристен Стюарт надела кожаный черный бюстгальтер, черные брюки и подтяжки в полоску. Свой образ она дополнила украшениями и черными ботфортами на платформе. Актриса распустила волосы и сделала макияж.
Мой стиль немного острый и другой. Это весело носить одежду, которая демонстрирует мою личность, и я чувствую себя гораздо комфортнее и увереннее, когда это делаю. Это скучно, если я выгляжу как все. Мне нравится быть другой, даже если другим людям не нравится то, что я ношу,
– говорила Кристен Стюарт Vanity Fair в 2016 году.
Что известно о фильме "Сакраменто"
- "Сакраменто" – американская роуд-комедия, режиссером которой стал Майкл Ангарано. Он также писал сценарий вместе с Кристофером Николасом Смитом.
- Кроме Кристен Стюарт, в фильме снялись Майкл Сера, Майя Эрскин, Майкл Ангарано и другие.
- По сюжету, Рики (Майкл Ангарано) и Гленн (Майкл Сера) отправляются в импровизированное путешествие из Лос-Анджелеса в Сакраменто.