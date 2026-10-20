"Возраст не является препятствием": Горняк призналась, почему отправилась на поиски любви в шоу "Холостяк-15"

Известная нотариус и блогер Кристина Горняк стала одной из участниц нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", где девушки борются за сердце 38-летнего баскетболиста Вячеслава Кравцова.

О настоящих мотивах своего неожиданного появления на телеэкранах звезда сети рассказала в эксклюзивном интервью для издания Liza. По словам инфлюенсерши, она стремится вдохновить других женщин не бояться открывать сердце для новых чувств, независимо от цифры в паспорте или прошлого опыта разводов.

Возраст не должен быть препятствием для любви. В 40 лет, как и в любом другом возрасте, мы можем влюбляться, встречать своего человека и строить отношения. И неважно, были ли мы раньше замужем или имеем опыт развода,

– поделилась своими мыслями Кристина.

Блогерша добавила, что для нее эта тема очень глубокая и личная. В качестве примера идеальных отношений она приводит историю своей мамы.

Моя мама примерно в 40 лет встретила прекрасного мужчину, во второй раз вышла замуж, и они уже более 25 лет живут душа в душу,

– рассказала Горняк.

Кристина Горняк на первой вечеринке "Холостяка" / Фото из ее инстаграма

Стоит отметить, что в видеопрезентации для проекта Кристина Горняк не обошла вниманием свое прошлое. Кристина откровенно поделилась подробностями неудачного брака с Владимиром Остапчуком.